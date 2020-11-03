kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.11.2020

BTC/USD

13689.90

ETH/USD

380.52

LTC/USD

52.79

НБУ 03.11.2020

USD/UAH

28.80

EUR/UAH

33.68

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT авто Прогнозы экспертов: цены на электрокары рухнут
commentss НОВОСТИ Все новости

Прогнозы экспертов: цены на электрокары рухнут

Tesla и Volkswagen собираются инвестировать 33 млрд евро в продажу электромобилей

сегодня, 17:40
Автор:

Диденко Светлана

Эксперты онлайн издательства The Guardian сообщают, что электромобили через несколько лет станут более доступными.

Прогнозы экспертов: цены на электрокары рухнут

Фото: Пикабу

Сообщается, что к 2022 году аккумуляторы для электрокаров будут стоить  примерно 100 долларов за кВт ч, а то и менее.

Производители зачастую пытаются любыми способами удержать свои позиции в продажах автомобилей на двигателях внутреннего сгорания. Но в современных реалиях они все больше увеличивают риск уступить свое место конкурентам, которые разрабатывают машины нового поколения. Автопроизводители  Tesla и Volkswagen, например, планируют направить 33 млрд евро инвестиций  в продажу электромобилей.

По прогнозам аналитиком уже в этом году на территории Европейского Союза будет приобретено миллион электрокаров и гибридных автомобилей. Ожидается, что доля на рынке  электромобилей составит 17% уже в 2025 году. К 30-м годам они должны составить 40% от мировых продаж автомобилей.

Несмотря на вышеупомянутые прогнозы некоторые производители не спешат делать машины более доступными. Например, в Jaguar Land Rover пока не собираются идти в направлении снижения цен. Свой единственный электрокар Jaguar I-Pace, даже после того, как были применены гранты правительства Великобритании, в пересчете в гривны будет стоить около 2,5 млн. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Европе продали электромобилей больше, чем дизельных. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://autotheme.info/news/130356-tseny-na-elektrokary-ruhnut-sprognozirovany-sroki.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ