Прогнозы экспертов: цены на электрокары рухнут

Эксперты онлайн издательства The Guardian сообщают, что электромобили через несколько лет станут более доступными.



Фото: Пикабу

Сообщается, что к 2022 году аккумуляторы для электрокаров будут стоить примерно 100 долларов за кВт ч, а то и менее.

Производители зачастую пытаются любыми способами удержать свои позиции в продажах автомобилей на двигателях внутреннего сгорания. Но в современных реалиях они все больше увеличивают риск уступить свое место конкурентам, которые разрабатывают машины нового поколения. Автопроизводители Tesla и Volkswagen, например, планируют направить 33 млрд евро инвестиций в продажу электромобилей.

По прогнозам аналитиком уже в этом году на территории Европейского Союза будет приобретено миллион электрокаров и гибридных автомобилей. Ожидается, что доля на рынке электромобилей составит 17% уже в 2025 году. К 30-м годам они должны составить 40% от мировых продаж автомобилей.

Несмотря на вышеупомянутые прогнозы некоторые производители не спешат делать машины более доступными. Например, в Jaguar Land Rover пока не собираются идти в направлении снижения цен. Свой единственный электрокар Jaguar I-Pace, даже после того, как были применены гранты правительства Великобритании, в пересчете в гривны будет стоить около 2,5 млн.





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