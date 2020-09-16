Пока без пассажиров: в Турции прошли успешные испытания летающего автомобиля

Первый турецкий летающий автомобиль под названием Cezeri был успешно испытан в Стамбуле. Об этом сообщает издание The Peninsula cо ссылкой на производителя.

Компания Baykar сообщила, что во время летных испытаний прототипа весом 230 кг, разработанного и изготовленного турецкими инженерами, Cezeri поднялся на высоту 10 метров. Главный технический директор Сельчук Байрактар сообщил о скором появлении более совершенных моделей.

"В будущем мы создадим более совершенные прототипы и будем выполнять полеты с человеком на борту. После "умных" автомобилей революция в автомобильных технологиях будет связана с летающими автомобилями. Так что с этой точки зрения мы готовимся к будущим гонкам, а не к сегодняшним "

Байрактар ​​добавил, что Cezeri потребуется примерно 10-15 лет, чтобы отправиться в путь, и 3-4 года, чтобы использовать его в рекреационных целях, например, квадроциклах в сельской местности. В сентябре прошлого года Cezeri был представлен на Teknofest, турецкой выставке технологий и аэрокосмической промышленности в Стамбуле.





Автомобиль назван в честь Исмаила аль-Джазари, известного мусульманского инженера и эрудита XII века. Компания Baykar, основанная в 1984 году, производит вооруженные и невооруженные дроны, системы управления, симуляторы и системы авионики.

Как сообщало издание "Комментарии", японский летающий автомобиль прошел испытания с человеком на борту.

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