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Главная Новости IT технологии Японский летающий автомобиль прошел испытания с человеком на борту
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Японский летающий автомобиль прошел испытания с человеком на борту

Разработчики надеются использовать данное транспортное средство для полетов на короткие дистанции

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Многолетняя мечта о том, чтобы летать в небе так же просто, как ехать по шоссе, может стать менее иллюзорной. Японская компания SkyDrive Inc., одна из бесчисленных разработчиков "летающих машин" по всему миру, провела успешный, хотя и скромный испытательный полет с одним человеком на борту. Об этом сообщает издание Associated Press.

На видео, показанном журналистам в пятницу, хитроумное устройство, похожее на гладкий мотоцикл с пропеллерами, поднялось на 1-2 метра над землей и зависло в защищенном сеткой месте в течение четырех минут.

Японский летающий автомобиль прошел испытания с человеком на борту

Томохиро Фукудзава, возглавляющий проект SkyDrive, выразил надежду, что к 2023 году "летающий автомобиль" можно будет превратить в реальный продукт, но он признал, что обеспечение безопасности имеет решающее значение. "Из более чем 100 проектов по созданию летающих автомобилей в мире лишь немногие достигли успеха с участием человека. Я надеюсь, что многие люди захотят прокатиться на нем и почувствовать себя в безопасности", - сказал он Associated Press.

Пока что машина может летать всего от пяти до 10 минут, но если это будет 30 минут, у нее будет больше возможностей, включая экспорт в такие места, как Китай, сказал Фукудзава. Клиенты смогут избавиться от хлопот аэропортов и пробок, а также от затрат на найм пилотов, поскольку эти летающие автомобили могут летать автоматически. 

Как сообщало издание "Комментарии", в Париже тестируют "летающее такси".


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