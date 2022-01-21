На автомобильном рынке безумная конкуренция: за что борются компании

Конкуренция за программное обеспечение автомобилей. Фото из открытых источников

На авторынке сейчас идет борьба не за механические технологии и решения, а за информационные. Люди все больше времени проводят за рулем, а соответственно хотят иметь постоянный доступ к геотехнологиям, интернету, развлечениям, покупкам и так далее, а это большие возможности для компаний. Поэтому для этого современные автомобили максимально комплектуют разными технологическими возможностями, соответственно автопроизводители обращаются в такие компании, как Google, Apple, Amazon. Однако сейчас их загнали в угол, техногиганты устанавливают монополию на свои услуги. Об этом пишет интернет-издание vc.ru, передает портал "Комментарии".

В борьбе за смартфоны победили Google и Apple. Теперь они вместе с Amazon соревнуются за контроль над автомобилем. Для них очевидно, что на автомобильном рынке есть большая целевая аудитория, проводящая за рулем много времени и которую можно привлечь.



"Отсутствие в США закона о конфиденциальности и слабом антимонопольном регулировании вряд ли помешают Google, Apple и Amazon начать доминировать на рынке операционных систем для автомобилей", — считает директор правозащитной группы Fight for the Future Рот-Годетт.

Именно эти три компании сейчас борются в мире за то, чтобы поставлять операционные системы для современных автомобилей. Более того, они планируют устанавливать подписки на свои разработки, привязывать автомобильные системы к смартфону владельца. Таким образом, это создаст ситуацию, когда человек уже не просто будет выбирать автомобиль по своим собственным приоритетам, ему придется считаться с условиями, которые будет выставлять разработчик ОС.

Поэтому было сорвано немало переговоров, когда разработчики ОС требовали монополию на свои продукты. Или например, создавали такие условия, когда производитель автомобиля должен был купить их операционную систему, чтобы воспользоваться какой-то одной функцией. Так, чтобы получить доступ к "Картам" Google , автопроизводитель должен был согласиться использовать Play Store и голосового помощника.

"Для многих людей приобретение автомобиля – долгосрочное решение. Если пользователь привязан к услугам одной организации только потому, что купил автомобиль, это может убить конкуренцию", – говорит сотрудница специализирующейся на вопросах конкуренции Public Knowledge, Шарлотта Слейман.

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