На автомобильном рынке безумная конкуренция: за что борются компании

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Людмила Слободенюк
Конкуренция за программное обеспечение автомобилей. Фото из открытых источников
На авторынке сейчас идет борьба не за механические технологии и решения, а за информационные. Люди все больше времени проводят за рулем, а соответственно хотят иметь постоянный доступ к геотехнологиям, интернету, развлечениям, покупкам и так далее, а это большие возможности для компаний. Поэтому для этого современные автомобили максимально комплектуют разными технологическими возможностями, соответственно автопроизводители обращаются в такие компании, как Google, Apple, Amazon. Однако сейчас их загнали в угол, техногиганты устанавливают монополию на свои услуги. Об этом пишет интернет-издание vc.ru, передает портал "Комментарии".
В борьбе за смартфоны победили Google и Apple. Теперь они вместе с Amazon соревнуются за контроль над автомобилем. Для них очевидно, что на автомобильном рынке есть большая целевая аудитория, проводящая за рулем много времени и которую можно привлечь.
Поэтому было сорвано немало переговоров, когда разработчики ОС требовали монополию на свои продукты. Или например, создавали такие условия, когда производитель автомобиля должен был купить их операционную систему, чтобы воспользоваться какой-то одной функцией. Так, чтобы получить доступ к "Картам" Google , автопроизводитель должен был согласиться использовать Play Store и голосового помощника.
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