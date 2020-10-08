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Mercedes-Benz рассказал о планах по расширению линейки электромобилей

Модельный ряд Mercedes-Benz EQ будет расширен несколькими новыми электромобилями, включая флагманские EQS и EQS SUVs

сегодня, 14:33
Автор:

Павел Зинченко

Автопроизводитель Mercedes-Benz подтверждает запланированное расширение производства электромобилей. В ближайшие годы модельный ряд EQ будет расширен шестью моделями, включая флагманские внедорожники EQS и EQS SUVs. Об этом сообщает World Today News.

Mercedes-Benz рассказал о планах по расширению линейки электромобилей

Mercedes-Benz расширит парк электромобилей

Mercedes-Benz — один из пропагандистов электромобильности, поскольку в ближайшие годы он планирует постепенно расширять линейку электромобилей EQ. Пока что линейка составляет только внедорожники EQC и большой EQV, но в ближайшие годы компания готовит еще шесть моделей с электроприводом. Включая ожидаемый флагманский EQS, который также будет дополнен производными внедорожниками EQS.

В то же время EQS станет ключевой новинкой для расширения Mercedes-Benz. Автопроизводитель подтвердил, что это будет первая модель, которая получит ожидаемую новую архитектуру EVA, разработанную исключительно для электромобилей. Электромобиль будет адаптирован под электропривод, что будет заметно как в интерьере, так и в дизайне. Особенностью будет то, что платформа сможет удерживать аккумуляторы на расстояние до 700 километров по методике WLTP.

Автопроизводитель подтвердил, что новые модели электроприводов также будут использоваться в будущих внедорожниках EQE и EQSUV. Напротив, грядущие модели EQA и EQB будут производными от обычных моделей приводов. Производство первого из них начнется до конца этого года. Для небольших электромобилей специальная платформа появится позже. До 2025 году Mercedes работает над архитектором под названием MMA для компактных и средних моделей.

Как сообщало издание "Комментарии", в Финляндии можно увидеть необычный мотоцикл из деталей от Mercedes-Benz.


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