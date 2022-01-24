Lamborghini перейдет на выпуск электрокаров: как будет выглядеть новинка

В компании Lamborghini заявили о новых амбициях. Известная марка автомобилей планирует отказаться от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Глава итальянского концерна Стефан Винкельман пообещал уже в следующем году представить свой первый гибрид. Об этом пишет издание Bloomberg, передают "Комментарии".

Lamborghini перейдет на выпуск электрокаров и гибридов. Фото из открытых источников

В этом году Lamborghini почти распродала всю свою линейку спорткаров, после рекорда поставок в течение 2021 года. Это оказалось хорошим началом 2022 для компании. На инновации в сфере сохранения окружающей среды в Lamborghini уже выделили рекордные 1,5 миллиарда евро.

"Это последний раз, когда мы предлагаем только двигатели внутреннего сгорания. Для перехода на выпуск электрокаров и гибридов автоконцерн выделил 1,5 млрд евро", – сказал Винкельманн.

По словам Стефана Винкельмана, уже в 2023 году Lamborghini представит свой первый гибрид, который будет оснащен как традиционным, так и электродвигателем. Его можно будет заряжать при езде или от сети.

В 2024 году Lamborghini обещает электрифицировать весь модельный ряд, а после 2025 – представить свой собственный электроавтомобиль.

Lamborghini еще окончательно не утвердил внешний вид новых автомобилей с электродвигателем, однако есть информация, что эти авто будут иметь четыре двери, как классические авто и будут более удобны для городского трафика.

Отметим, что переход автоконцернов на электродвигатели далеко не дешевое удовольствие. В настоящее время многие компании стараются максимально сохранить свою идентичность, однако и идти в ногу с новыми вызовами.

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