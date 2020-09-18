Электромобиль Ford F-150 станет источником энергии для кэмпингов

В четверг автопроизводитель Ford объявил о планах строительства нового завода по производству электрической версии своего бестселлера - пикапа F-150. Об этом сообщает издание CNN Business.

Завод будет расположен в огромном комплексе Ford Rouge, историческом заводе компании в Дирборне, штат Мичиган, к югу от Детройта. Новое здание будет представлять собой блестящую конструкцию из стекла и стали, резко контрастирующую с громадными стальными зданиями почти без окон на многовековой территории, где в свое время Генри Форд создал культовые автомобили от Model A до Thunderbird и Mustang на традиционном бензине.

Ford также заявил в четверг, что собирается начать производство новой версии традиционного пикапа F-150 с бензиновым двигателем, который на сегодняшний день является наиболее важным автомобилем с точки зрения выручки и прибыли. Ford рассчитывает, что к ноябрю этого года в дилерских центрах появится версия модели 2021 года.

В электрический F-150 компания планирует добавить технологию, которая дает возможность использовать автомобиль в качестве мобильного источника энергии, например, на строительных площадках или в кемпингах. Автомобиль будет оснащен двумя электродвигателями. Ford утверждает, что у него будет больше мощности и крутящего момента, чем у любого F-150, доступного на сегодняшний день.

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