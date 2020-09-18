kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.09.2020

BTC/USD

11018.50

ETH/USD

387.01

LTC/USD

48.95

НБУ 18.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT авто Электромобиль Ford F-150 станет источником энергии для кэмпингов
commentss НОВОСТИ Все новости

Электромобиль Ford F-150 станет источником энергии для кэмпингов

Ford строит новый завод для разработки пикапа нового поколения

сегодня, 14:04
Автор:

Павел Зинченко

В четверг автопроизводитель Ford объявил о планах строительства нового завода по производству электрической версии своего бестселлера - пикапа F-150. Об этом сообщает издание CNN Business.

Электромобиль Ford F-150 станет источником энергии для кэмпингов

Завод будет расположен в огромном комплексе Ford Rouge, историческом заводе компании в Дирборне, штат Мичиган, к югу от Детройта. Новое здание будет представлять собой блестящую конструкцию из стекла и стали, резко контрастирующую с громадными стальными зданиями почти без окон на многовековой территории, где в свое время Генри Форд создал культовые автомобили от Model A до Thunderbird и Mustang на традиционном бензине.

Ford также заявил в четверг, что собирается начать производство новой версии традиционного пикапа F-150 с бензиновым двигателем, который на сегодняшний день является наиболее важным автомобилем с точки зрения выручки и прибыли. Ford рассчитывает, что к ноябрю этого года в дилерских центрах появится версия модели 2021 года.

В электрический F-150 компания планирует добавить технологию, которая дает возможность использовать автомобиль в качестве мобильного источника энергии, например, на строительных площадках или в кемпингах. Автомобиль будет оснащен двумя электродвигателями. Ford утверждает, что у него будет больше мощности и крутящего момента, чем у любого F-150, доступного на сегодняшний день.

Как сообщало издание "Комментарии", Ferrari представила новый суперкар.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!