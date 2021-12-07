Что нельзя делать владельцам автомобилей зимой

Многие водители, не зная или забывая определенные правила пользования транспортным средством в зимний период, совершают непростительные ошибки, которые могут привести к повреждению автомобиля. Чего делать не стоит?

Что не стоит делать с автомобилем в зимнее время (фото из открытых источников)

Размораживание автомобильных стекол горячей водой или кипятком

Чтобы ускорить процесс оттаивания стекол, некоторые водители начинают поливать их горячей водой или кипятком, но так делать категорически нельзя, потому что можно повредить стекла, особенно лобовое. Из-за резкого перепада температур они могут лопнуть. Лучше воспользоваться специальным ручным скребком.

Использование алкоголя вместо незамерзающей жидкости

По старинке, владельцы автомобилей для предотвращения замерзания воды в бачке омывателя, начинают добавлять в него спирт или дешевую водку. Но в результате при использовании такой жидкости на лобовом стекле машины могут начать образовываться кристаллы льда, которые будет тяжело удалить со стекла щетками стеклоочистителей. В конечном итоге замершая смесь воды и алкоголя существенно понизит видимость водителя, который будет находиться за рулем транспортного средства.

Использование дополнительных обогревающих устройств в машине

В зимнее время некоторые водители используют различные дополнительные электрические обогревающие устройства в машине, например, электрическое одеяло или электрические подушки для сидений. Но эти устройства расходуют слишком много энергии и могут в морозную погоду быстро посадить аккумулятор автомобиля.

Включение стеклоподъемников без прогрева автомобиля

После замерзания машины в ночное время стекла автомобиля покрываются льдом, поэтому каждый водитель должен помнить, что нельзя после запуска холодной машины сразу же пользоваться стеклоподъемниками, так как их механизм может ненароком повредится из-за образовавшегося льда.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, без каких вещей зимой лучше не садиться за руль автомобиля.

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