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BMW анонсировала электровнедорожник с запасом хода 450 км (ФОТО)

Новинка сойдет с конвейера уже летом 2022 года

сегодня, 12:31
Автор:

Людмила Слободенюк
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BMW анонсировала электровнедорожник с запасом хода 450 км (ФОТО)

BMW выпустит электровнедорожник. Фото с сайта The Verge

BMW представил, как будет выглядеть их новый электровнедорожник. Модель называется IX M60 и появится в продаже уже летом 2022 года. Производитель обещает, что автомобиль будет проезжать 450 км на одной зарядке. Об этом сообщает издание The Verge, передает портал "Комментарии".

В линейке баварского бренда это второй электромобиль. В нем компания расширила автоматические возможности – автомобиль сможет самостоятельно парковаться и будет иметь функции автопилота. Новая модель имеет два электромотора – до сотни километров внедорожник разгоняется за 3,6 секунды. Также у BMW смогли улучшить возможности батареи, превзойдя такие известные модели конкурентов, как Tesla S и Mercedes-Benz EQS. Всего электрокар BMW будет заряжаться не более 97 мин и 49 мин при подключении к быстрому зарядному устройству. Цена на него пока не объявлена.

"BMW M, что означает Motorsport, зародился в мае 1972 года. Теперь, когда мы приближаемся к 50-летию бренда, мы интегрируем попытки BMW — возможно, с опозданием — перейти от грязных двигателей внутреннего сгорания к электромобилям," — сообщают в компании BMW.
Сейчас в компании обещают, что уже в ближайшие 8 лет все автомобили класса люкс будут иметь электрические варианты. Бренд делает все попытки, чтобы уравнять продажи автомобилей на топливе и на электричестве в равных частях – 50 на 50. Поэтому в конце 2022 года компания анонсирует выпуск еще одного электрического седана – модель i4 с запасом хода до 480 км и ценником в 55 400 долларов за базовую модель.

BMW анонсировала электровнедорожник с запасом хода 450 км (ФОТО) - фото 2

BMW анонсировала электровнедорожник с запасом хода 450 км (ФОТО) - фото 3

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Источник: https://www.theverge.com/2022/1/4/22866219/bmw-ix-m60-electric-vehicle-range-specs-date
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