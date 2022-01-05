BMW анонсировала электровнедорожник с запасом хода 450 км (ФОТО)

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Людмила Слободенюк
BMW выпустит электровнедорожник. Фото с сайта The Verge
BMW представил, как будет выглядеть их новый электровнедорожник. Модель называется IX M60 и появится в продаже уже летом 2022 года. Производитель обещает, что автомобиль будет проезжать 450 км на одной зарядке. Об этом сообщает издание The Verge, передает портал "Комментарии".
В линейке баварского бренда это второй электромобиль. В нем компания расширила автоматические возможности – автомобиль сможет самостоятельно парковаться и будет иметь функции автопилота. Новая модель имеет два электромотора – до сотни километров внедорожник разгоняется за 3,6 секунды. Также у BMW смогли улучшить возможности батареи, превзойдя такие известные модели конкурентов, как Tesla S и Mercedes-Benz EQS. Всего электрокар BMW будет заряжаться не более 97 мин и 49 мин при подключении к быстрому зарядному устройству. Цена на него пока не объявлена.
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