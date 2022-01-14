Автомобиль до 3 тысяч долларов: какую иномарку можно купить в Украине

В Украине на сегодня вы без проблем найдете автомобиль на бюджет до 3000 долларов среди марок ВАЗ или Daewoo Lanos. Если же хотите найти иномарку, придется внимательно присмотреться к вариантам, ведь купить хороший, надежный экземпляр, но не за все деньги мира будет немного сложнее. Все потому, что иномарки в этом ценовом диапазоне уже имеют определенный возраст эксплуатации и состояние, что зависит от количества владельцев и того, как за автомобилем ухаживали. Среди чего выбирать, предлагаем посмотреть в обзоре портала "Комментарии".

Автомобиль до 3 тысяч долларов можно купить в Украине. Фото из открытых источников

Итак, как мы уже упоминали ранее – присмотритесь к таким автомобилям, как ВАЗ и Daewoo Lanos или Lanos Sens. Обслуживание этих авто стоит не так дорого, как иномарок, поэтому это их первое преимущество. Среди минусов – отсутствие того уровня комфорта и возможностей, которые предлагают зарубежные производители авто.

Chevrolet Aveo – следующий вариант.

"Эти автомобили идеально подходят для того, чтобы установить газовую установку и экономно передвигаться на любые расстояния. Автомобиль надежен, имеет много вариаций, обратите внимание на автомобили до 2006 года, а также рестайлинговые модели", — советуют автоэксперты.

Не хотите отечественные разработки, обратите внимание на китайские, корейские или европейские авто 2000-х и 90-х. Здесь тоже можно разыскать авто в хорошем состоянии. К примеру, Volkswagen Polo, Nissan Maxima, BMW 524, Skoda Octavia Tour и другие. Все эти автомобили надежны и полностью стоят своих денег.

Если автомобиль вам нужен для личного пользования, у вас нет семьи, вы не возите большие багажи, то для вас идеально подойдут "смарты". Такие авто тоже стоят в пределах 3000 долларов, они маневренные, надежные, удобные в большом городе.

Корейские и китайские авто тоже не плохо зарекомендовали себя на рынке. Эксперты советуют присмотреться к моделям китайского бренда Gelly. Также обратите внимание на "корейца" Hyundai Sonata конца 90-х годов.

До 3000 долларов будут стоить японские авто. Suzuki Swift начала 2000-х (идеальный вариант для города и не больших расстояний, поскольку имеет слабый двигатель) и Honda Civic или Honda Accord с 1997 года для любителей спортивных машин.

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