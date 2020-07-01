Японцы создали социальную сеть без негативных комментариев

В Японии разработана социальная сеть под названием Under World. Ее особенность заключается в том, что пользователи будут получать только положительные отзывы о своих публикациях. Об этом сообщает hutmobile со ссылкой на Sora News 24.

Авторы проекта разработали несколько специальных нейронных сетей, которые будут поддерживать пользователей и писать положительные комментарии на их посты. Например, если человек жалуется на усталость, то искусственный интеллект напомнит ему, что его улыбка ценится друзьями и коллегами, и посоветует отдыхать и спать.

"2020 год. Во всем мире процветает усталость от социальных сетей. Мы нашли революционный путь", - рассказывает разработчик социальной сети в трейлере проекта. Он также добавил, что в данной социальной сети вообще не будет негативных комментариев.

Предполагается, что отклики алгоритма на публикации будут разнообразными, несмотря на единый тон. Создатели хотят, чтобы пользователи социальных сетей чувствовали, что с ними общается много хороших и настоящих людей. Under World находится на экспериментальной площадке, поэтому на первом этапе она будет работать всего три недели. Чтобы зарегистрироваться в этой социальной сети, пользователю нужен только аккаунт в Twitter.

Как сообщало издание "Комментарии", популярные социальные сети заблокировали каналы Дональда Трампа.

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