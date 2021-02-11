"Вы можете работать здесь, если будете играть по нашим правилам": Индия объявила войну соцсетям

В Индии разразился скандал между правительством и Twitter. Социальная сеть отказалась блокировать аккаунты и записи некоторых пользователей по требованию властей, из-за чего индийское руководство поставило жесткий ультиматум всем американским соцсетям, сообщает Reuters.

Индия объявила войну соцсетям. Фото: открытые источники

Министр информационных технологий Рави Шанкар Прасад, выступая с трибуны парламента заявил в адрес Twitter, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, что они будут работать в Индии только при условии соблюдения индийских правил игры.

"Вы будете соблюдать конституию Индии и наши законы", — подчеркнул министр.

Накануне Twitter отказался выполнять поручение правительства Индии об удалении 1100 аккаунтов и записей. Руководство страны утверждает, что они распространяли дезинформацию о том, что в стране фермеры протестуют против сельскохозяйственной реформы.

В перечне оказался также и аккаунт одного из членов верхней палаты парламента Индии из-за того, что тот запустил хэштег "Премьер-министр Моди планирует геноцид фермеров" (ModiPlanningFarmerGenocide).

"Этот хэштег был создан, чтобы подогревать страсти, ненависть и абсолютно не соответствует действительности", — сообщили в министерстве информационных технологий.

Twitter объяснил свой отказ выполнять запрос индийского правительства тем, что считает, что эти требования не ответ законам Индии. Поэтому некоторые аккаунте соцсеть заблокировала лишь частично, сделав их недоступными только на территории Индии.

Такие действия вызвали возмущение в министерстве информационных технологий и большинство политиков призвали население массово переходить на местный аналог Twitter — социальную сеть Koo.

После этого инцидента Twitter поступился своими принципами и выполнил требование руководства страны, заблокировав все аккаунты из списка. Комментировать свои действия представители социальной сети отказались.

Напомним, сегодня в Twitter получили верификацию управления российского МВД, которые расположены в Крыму и Севастополе. "Комментарии" сообщали, что социальная сеть также никак не прокомментировала свои действия.



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