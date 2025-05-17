Вреден ли 5G: ученые пришли к новому открытию

Сторонники теорий заговора о вреде 5G уже много лет распространяют мнение, что эта технология якобы опасна для здоровья. Однако новое научное исследование окончательно опровергло их главные доводы.

Интернет 5G. Фото из открытых источников

Работа ученых была опубликована в рецензируемом журнале PNAS Nexus (Oxford Academic). Ученые провели прямой эксперимент: они воздействовали на клетки кожи человека излучением на частотах 27 и 40,5 ГГц — это те же диапазоны, что используются в современных 5G-сетях.

Важно отметить, что мощность была в 10 раз выше установленных норм, а продолжительность облучения — до 48 часов. Результат: ни малейших изменений в ДНК и работе генов.

Отмечается, что частоты, используемые в 5G, слишком низки, чтобы повредить молекулы ДНК или ионизировать атомы — то есть они физически не способны вызывать мутации или генетические сбои. Это ключевой момент, на котором базируется все исследование.

Ученые также обратили особое внимание возможному влиянию температуры. В некоторых предыдущих работах наблюдались незначительные изменения, но, как оказалось, они были вызваны именно нагревом тканей, а не самим электромагнитным излучением.

В новом исследовании этот фактор полностью исключили – температуру тщательно контролировали, чтобы получить чистый результат.

Как отмечают эксперты, даже такие масштабные и научно обоснованные исследования вряд ли изменят мнение ярых сторонников теорий заговора. Скорее всего, они назовут эти данные "пропагандой" или "заказом от правительств".

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