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Вреден ли 5G: ученые пришли к новому открытию

Новое исследование развенчало главный миф о 5G

сегодня, 12:51
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Кравцев Сергей

Сторонники теорий заговора о вреде 5G уже много лет распространяют мнение, что эта технология якобы опасна для здоровья. Однако новое научное исследование окончательно опровергло их главные доводы.

Вреден ли 5G: ученые пришли к новому открытию

Интернет 5G. Фото из открытых источников

Работа ученых была опубликована в рецензируемом журнале PNAS Nexus (Oxford Academic). Ученые провели прямой эксперимент: они воздействовали на клетки кожи человека излучением на частотах 27 и 40,5 ГГц — это те же диапазоны, что используются в современных 5G-сетях.

Важно отметить, что мощность была в 10 раз выше установленных норм, а продолжительность облучения — до 48 часов. Результат: ни малейших изменений в ДНК и работе генов.

Отмечается, что частоты, используемые в 5G, слишком низки, чтобы повредить молекулы ДНК или ионизировать атомы — то есть они физически не способны вызывать мутации или генетические сбои. Это ключевой момент, на котором базируется все исследование.

Ученые также обратили особое внимание возможному влиянию температуры. В некоторых предыдущих работах наблюдались незначительные изменения, но, как оказалось, они были вызваны именно нагревом тканей, а не самим электромагнитным излучением.

В новом исследовании этот фактор полностью исключили – температуру тщательно контролировали, чтобы получить чистый результат.

Как отмечают эксперты, даже такие масштабные и научно обоснованные исследования вряд ли изменят мнение ярых сторонников теорий заговора. Скорее всего, они назовут эти данные "пропагандой" или "заказом от правительств".

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Источник: https://www.androidauthority.com/5g-study-human-cells-3558167/
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