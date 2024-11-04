5G в Украине: какие города первыми запустят сеть

Львов примет роль первопроходца в тестировании сети 5G в Украине, что открывает новые перспективы для скоростной связи. По информации, опубликованной 4 ноября в "Экономической правде", львовские тестирования преследуют цель оценить работу новой технологии перед ее внедрением в других городах.

5G в Украине. Фото из открытых источников

Основным условием для развертывания технологии является отсутствие влияния на военные операции. В случае успешного тестирования сети 5G заработают в Киеве и Одессе.

Тестирование 5G будет проходить в пилотном режиме, где начальное развертывание ограничится несколькими базовыми станциями, а не будет охватывать весь город. Как отмечает эксперт по телекоммуникациям Роман Химич, пользователи смогут подключиться к сети в зонах тестирования. Если начальные этапы будут успешными, то проект может быть масштабирован на другие крупные города Украины.

Основные характеристики 5G:

Скорость: 5G способна обеспечить скорость передачи данных до 10 Гбит/с, что в десятки раз быстрее 4G. Это позволяет быстрее скачивать контент, играть в игры в реальном времени и использовать видеосвязь без задержек. Низкая задержка Одним из наибольших преимуществ 5G является уменьшение задержки до 1 мс, что особенно важно для критических применений, таких как автономные транспортные средства и удаленное управление. Увеличенная пропускная способность: 5G может поддерживать одновременное подключение большего количества устройств на квадратный километр, что важно для умных городов и IoT (интернета вещей). Энергоэффективность: Новые технологии уменьшают энергопотребление, что делает сеть более экологичной и экономически выгодной. Гибкость: 5G позволяет операторам адаптировать сети под разные потребности, обеспечивая разные уровни скорости и задержки в зависимости от требований пользователей.

Напомним, Американские авиаперевозчики выразили свои опасения по поводу запуска покрытия нового поколения 5G. По их словам, это покрытие может препятствовать полетам.