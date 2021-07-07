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Власти Индии требуют от "Твитера" нести юридическую ответственность за то, что "начирикают" его пользователи

Твиттер будет вынужден сотрудничать с властями или может потерять медийный рынок Индии

сегодня, 16:45
Автор:

Андрей Ройко

Согласно судебному иску, поданному в 5 июля правительством Индии в отношении "Твиттер", данная соцсеть больше не имеет иммунитета в отношении контента, размещенного на ее платформе третьими сторонами в Индии. Суду еще предстоит вынести решение по этому вопросу.

Власти Индии требуют от "Твитера" нести юридическую ответственность за то, что "начирикают" его пользователи

Индийские власти уверены, что Твиттер должен нести ответственность за своих пользователей, фото из открытых источников

Утверждение точки зрения властей Индии означало бы, что "Твиттер" потенциально может быть привлечен к юридической ответственности за всю информацию, которую пользователи публикуют на его платформе. Ранее, выстраивая судебную защиту "Твиттер" утверждал, что  является попросту "посредником" в передаче информации между пользователями.

Согласно заявлению властей, "Твиттер" лишился защиты из-за несоблюдения новых правил страны в области информационных технологий, которые вступили в силу в мае этого года. Соответствующим документом с "CNN" поделился источник, близкий к законным представителям по делу, не уполномоченный на разглашение информации.

В феврале были опубликованы новые строгие правила в отношении информационных технологий в Индии. Компаниям было дано три месяца на их выполнение. Правила требуют от любой компании, занимающейся социальными сетями, создать в Индии три должности: "офицера по соблюдению требований", который будет следить за соблюдением местных законов; "сотрудника по рассмотрению жалоб", рассматривающего жалобы индийских пользователей на его платформы; и "контактное лицо", доступное для индийских правоохранительных органов в режиме 24/7. Все они должны проживать в Индии. "Твиттер" не выполнил ни одного из требований властей. Соцсеть отказалась комментировать обращение в суд. Компания ранее заявляла о своих оговорках в отношении новых правил работы социальных сетей, хотя также заверяла, что остается "глубоко приверженной" Индии, которая является одним из ее крупнейших рынков.

Противостояние между властями Индии и "Твиттером" продолжается с февраля.

В июне "Комментарии" писали о том, что "Твиттер" начал тестировать новую важную функцию соцсети.




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Источник: https://edition.cnn.com/2021/07/06/tech/twitter-india-immunity-hnk-intl/index.html
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