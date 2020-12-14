В Японии создали консорциум для продвижения нового поколения интернета

Япония создает организацию для продвижения своего развития коммуникационных технологий следующего поколения, уже выходя за рамки сетей 5G, которые все еще развертываются во многих других странах.

ФОТО: scmp.com

Компании по всему миру соревнуются за разработку новой волны телекоммуникационных стандартов к 2030 году. Их часто называют "6G" или "За пределами 5G". В пятницу министр связи Такеда Риота объявил о планах создания консорциума Beyond 5G.

"Академический мир, правительство и промышленность будут работать вместе, обмениваться информацией и проводить международные встречи, чтобы мы могли оперативно запустить "За пределами 5G" и укрепить нашу конкурентоспособность на международном уровне", — сообщил Такеда.

Новый орган попытается разработать комплексную бизнес-стратегию для развития в Японии этой технологии.

Как сообщало ранее издание "Комментарии", в Финляндии установили новый рекорд скорости 5G-интеренета. Самая высокая в мире скорость 5G была зафиксирована в коммерческой сети, которая впервые обеспечила скорость 8 Гбит/с для одновременного подключения двух устройств 5G mmWave. Компании Nokia, Elisa и Qualcomm Technologies Inc официально сотрудничали и заявили, что сервис, как ожидается, будет реализован в 2021 году. Рекорд был установлен во флагманском магазине Elisa в Хельсинки, столице Финляндии.

Рекордная скорость будет поддерживать ряд новых сервисов с малой задержкой и высокой пропускной способностью, таких как высокоскоростная загрузка видео, критически важные программы или приложения VR и AR. Например, загрузка видеоконтента 4K или игр Triple-A за считанные секунды или включение фиксированного беспроводного доступа повышенной емкости в качестве альтернативы оптоволоконной широкополосной связи.

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