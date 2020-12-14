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В Японии создали консорциум для продвижения нового поколения интернета

Япония находится на передовых позициях в развитии следующего поколения интернета

сегодня, 14:23
Автор:

Павел Зинченко

Япония создает организацию для продвижения своего развития коммуникационных технологий следующего поколения, уже выходя за рамки сетей 5G, которые все еще развертываются во многих других странах.

В Японии создали консорциум для продвижения нового поколения интернета

ФОТО: scmp.com

Компании по всему миру соревнуются за разработку новой волны телекоммуникационных стандартов к 2030 году. Их часто называют "6G" или "За пределами 5G". В пятницу министр связи Такеда Риота объявил о планах создания консорциума Beyond 5G.

"Академический мир, правительство и промышленность будут работать вместе, обмениваться информацией и проводить международные встречи, чтобы мы могли оперативно запустить "За пределами 5G" и укрепить нашу конкурентоспособность на международном уровне", — сообщил Такеда.

Новый орган попытается разработать комплексную бизнес-стратегию для развития в Японии этой технологии.

Как сообщало ранее издание "Комментарии", в Финляндии установили новый рекорд скорости 5G-интеренета. Самая высокая в мире скорость 5G была зафиксирована в коммерческой сети, которая впервые обеспечила скорость 8 Гбит/с для одновременного подключения двух устройств 5G mmWave. Компании Nokia, Elisa и Qualcomm Technologies Inc официально сотрудничали и заявили, что сервис, как ожидается, будет реализован в 2021 году. Рекорд был установлен во флагманском магазине Elisa в Хельсинки, столице Финляндии.

Рекордная скорость будет поддерживать ряд новых сервисов с малой задержкой и высокой пропускной способностью, таких как высокоскоростная загрузка видео, критически важные программы или приложения VR и AR. Например, загрузка видеоконтента 4K или игр Triple-A за считанные секунды или включение фиксированного беспроводного доступа повышенной емкости в качестве альтернативы оптоволоконной широкополосной связи.


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Источник: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20201211_40/
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