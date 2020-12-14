В Японии создали консорциум для продвижения нового поколения интернета

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Павел Зинченко
Япония создает организацию для продвижения своего развития
коммуникационных технологий следующего поколения, уже выходя за рамки сетей 5G,
которые все еще развертываются во многих других странах.
ФОТО: scmp.com
Компании по всему миру соревнуются за разработку новой волны
телекоммуникационных стандартов к 2030 году. Их часто называют "6G"
или "За пределами 5G". В пятницу министр связи Такеда Риота
объявил о планах создания консорциума Beyond 5G.
Новый орган попытается разработать комплексную бизнес-стратегию для
развития в Японии этой технологии.
Как сообщало ранее издание "Комментарии", в
Финляндии установили новый рекорд скорости 5G-интеренета. Самая
высокая в мире скорость 5G была зафиксирована в коммерческой сети, которая
впервые обеспечила скорость 8 Гбит/с для одновременного подключения двух
устройств 5G mmWave. Компании Nokia, Elisa и Qualcomm Technologies Inc официально
сотрудничали и заявили, что сервис, как ожидается, будет реализован в 2021
году. Рекорд был установлен во флагманском магазине Elisa в Хельсинки,
столице Финляндии.
Рекордная скорость будет поддерживать ряд новых сервисов с малой задержкой и высокой пропускной способностью, таких как высокоскоростная загрузка видео, критически важные программы или приложения VR и AR. Например, загрузка видеоконтента 4K или игр Triple-A за считанные секунды или включение фиксированного беспроводного доступа повышенной емкости в качестве альтернативы оптоволоконной широкополосной связи.
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