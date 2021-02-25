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Главная Новости IT интернет В Украине заблокировали 426 сайтов: среди них винницкое СМИ и сервис для IT-работников
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В Украине заблокировали 426 сайтов: среди них винницкое СМИ и сервис для IT-работников

Сразу несколько украинских министерств выступают против такого решения суда

сегодня, 17:13
Автор:

Вечканова Елена

Последние несколько дней в Украине активно проводится "зачистка информационного пространства". Сначала под запрет попали несколько Telegram-каналов, которые публикуют инсайдерскую информацию из высших провластных кругов, а теперь — сразу 426 украинских и российских сайтов. Соответствующее сообщение о блокировании нескольких сотен ресурсов размещено на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

В Украине заблокировали 426 сайтов: среди них винницкое СМИ и сервис для IT-работников

Украина заблокировала работу 426 сайтов. Фото из открытых источников

Как объясняют специалисты, такой запрет связан с соответствующим судебным решением по делу о расследовании мошенничества в особо крупных размерах. Документ "дали ход" работники Голосеевского райсуда Киева. В приложениях к нему — адреса почти полторы тысячи информационных ресурсов различной тематики.

И если отдельные сайты можно действительно отнести к категории "мусорок" или российских рупоров пропаганды, несколько "мест" в списке вызывают немало удивления и не меньше вопросов.

Похоже, что наибольшее возмущение в обществе приобрело блокировки ресурса для IT-работников под названием GitHub. На этом сайте разработчики кодов могли публиковать свои наработки, проверять их и использовать впоследствии в работе. Более того: запрет GitHub вызвала резонанс даже среди чиновников. Так, председатель Минцифры Михаил Федоров пообещал бороться за этот веб-ресурс и анонсировал ближайшее время совместное заявление своего министерства, Мининформполитики и Министерства внутренних дел в отношении действительно скандального решения суда.

Также среди интернет-пользователей находятся удивлены запретом сайта TGStat, благодаря которому можно было следить за аналитическими данными личных Telegram-каналов. Бесспорно, есть вопросы и у украинских журналистов, особенно представителей винницкого издания "20 минут". Ресурс этого медиа также попал в блок-лист и сейчас не доступен для просмотра рядовому пользователю.

Многие украинцы также недовольны блокированием российской интернет-площадки LiveJournal ("Живой журнал"), который используется в качестве онлайн-дневника (блога).

С полным списком запрещенных к использованию сайтов можно ознакомиться на сайте НКРСИ.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что под запрет в использовании в информ-пространстве Украины попали оппозиционные к власти Telegram-каналы "Легитимный", "Картель", "Резидент" и "Сплетница". Совместно с экспертами журналисты пытались выяснить, к чему приведет такое решение и стоит беспокоиться о возможном наступлении на свободу слова в стране.


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Источник: https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site%2Findex&pg=99&id=2053&language=uk
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Обусуждения

Лола

сегодня, 17:18

Додавим их!! https://kosatka.media/category/gaz/news/prezidenty-ukrainy-i-polshi-obsudili-kak-vmeste-ostanavlivat-severnyy-potok-2

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