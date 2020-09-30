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В телеграм появилась новая функция

Теперь отдельные пользователи могут комментировать записи

сегодня, 00:29
Автор:

Владимир Лавский

Со вторника, 29 сентября, в мессенджере телеграм появилась новая функция. Об этом сообщает официальный бот приложения. 

В телеграм появилась новая функция

Со вторника в Андроид-версии есть возможность написать комментарии к постам. Однако, как отмечает сам телеграм, данная возможность будет не у всех. 

В пробной версии телеграм для андроида появились встроенные комментарии к постам. Чтобы их активировать, нужно создать чат канала и привязать их к нему. Пользователь, который хочет оставить комментарий к записи, пишет сообщение в чат. Комментатор может при этом не вступать в него.

Если в чате нельзя отправлять сообщения или медиа, будет запрещено это делать и в комментариях. Также ограничения будут работать, если в чатах включен "медленный режим" — когда администраторы запрещают отправлять больше одного сообщения за выставленный период времени.

Администраторы смогут отвечать на комментарии открыто или анонимно. В бета-версии также появилась возможность просмотра публичных репостов записей каналов. Функция доступна только администраторам.

Как ранее сообщали "Комментарии", в работе канала на прошлой неделе произошел сбой.

Наибольшее число жалоб от пользователей приходит из России, Белоруссии, Украины, Германии, Венгрии, Польши и Сингапура. Среди отмеченных неполадок — невозможность подключиться к мессенджеру (72%) и трудности с отправкой сообщений (27%)


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