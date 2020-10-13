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В работе Instagram по всему миру произошел массовый сбой

Во вторник вечером в работе Instagram были проблемы с обновлением профиля и личными сообщениями

сегодня, 08:00
Автор:

Владимир Лавский

Вечером, 12 октября, в работе Instagram по всему миру произошел сбой. Об этом сообщает портал Downdetector, который занимается изучением работы приложений в Интернете. 

В работе Instagram по всему миру произошел массовый сбой

Пользователи Instagram жаловались, что очень плохо обновлялся профиль. Также были проблемы с отправкой сообщений и выбором собеседника в директе. Еще 60% пользователей отмечали, что сложно добавлять истории.  По состоянию на утро, 13 октября, проблемы уже решены. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Instagram к годовщине основания представил праздничные обновления. 

В рамках обновления Instagram расширит свои "подталкивающие" предупреждения, чтобы предупреждать пользователей всякий раз, когда они пытаются опубликовать грубый комментарий. В предупреждающем сообщении также будет указано, что Instagram может в конечном итоге отключить учетные записи пользователей, которые часто нарушают его правила. Компания также попытается оградить получателя от таких ненавистных комментариев, автоматически скрывая их.



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