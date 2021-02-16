В приложении с миллиардом скачиваний не исправляют уязвимости: чем это грозит владельцам смартфонов

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Елизавета Черных
Эксперты из компании Trend Micro обнародовали отчет, в котором изложили информацию о нескольких серьезных дефектах в популярном приложении для Android, предназначенного для обмена файлами — SHAREit. С помощью ресурса пользователи могут обмениваться файлами с другими пользователями или передавать файлы между личными устройствами. Согласно статистике, данное приложение было загружено уже более миллиарда раз.
В приложении с миллиардом скачиваний не исправляют уязвимости - фото из открытых источников
Согласно данным в отчете, дефекты приложения могут использоваться для запуска вредоносного кода на смартфонах. Эксперты считают, что главная проблема заключается в отсутствии ограничений, которые касаются того, кто может использовать код приложения.
Более того, в компании отмечает, что разработчики приложения SHAREit на протяжении трех месяцев не могут устранить данную проблему.
Эксперты подчеркивают, что решили обнародовать данную информацию в связи с тем, что атака может затронуть конфиденциальные данные пользователей.
Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что популярное приложение для Android Barcode Scanner, с помощью которого можно сканировать штрих-коды, превратилось во вредоносное ПО и заразило миллионы смартфонов пользователей. Согласно данным компании Malwarebytes, данное приложение установили более десяти миллионов раз.
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