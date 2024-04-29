В Комитете по свободе слова назвали причину блокирования чат-ботов в Telegram

Главное управление разведки Украины (ГУР) заявило, что руководство мессенджера Telegram заблокировало ряд официальных чат-ботов, которыми пользуются украинские службы, в том числе и разведка. Глава комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин считает, что таким образом ФСБ оказывает давление на руководство Telegram.



Почему Telegram заблокировал чат-боты. Фото из открытых источников

Ярослав Юрчишин считает, что неожиданная блокировка ботов, которые использовали украинские правительственные организации, в частности спецслужбы, связана с действиями ФСБ. По его словам, Украина смогла найти способы блокировать российскую пропаганду в Telegram, поэтому российские спецслужбы начали оказывать давление на руководство мессенджера.

"Украинским властям, в том числе и из-за привлечения платформы Apple, удалось найти решение о блокировании российской пропаганды в ТГ. Конечно, это не понравилось ФСБ и они нагнули Дурова заблокировать то, что связано с Украиной. Прежде всего с военными действиями. Логично ожидая, что часть общества воспримет это не как атаку со стороны российских спецслужб, а по принципу "не стоило критиковать". Очень легко просчитывается", — написал в Facebook Ярослав Юрчишин.

Напомним, что в ГУР официально сообщили, что "Telegram необоснованно заблокировал ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины". В Главном управлении разведки указывают, что это произошло "вопреки правилам и публичным заявлениям" руководства мессенджера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ГУР Кирилл Буданов подверг критике работу Telegram. По его словам, мессенджер несет угрозу национальной безопасности.

Также "Комментарии" писали, что компания Apple обратилась к владельцу Telegram Павлу Дурову по поводу внесения изменений в работу мессенджера, в частности блокировки российских пропагандистских каналов для владельцев украинских SIM-карт.