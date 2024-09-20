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В каких случаях военные и госслужащие могут использовать Telegram

Когда военные и госслужащие могут использовать частично запрещенный мессенджер Telegram.

20 сентября 2024, 14:26
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Slava Kot

Национальный координационный центр кибербезопасности принял решение запретить использование мессенджера Telegram для военных и госслужащих. Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко объяснил, какие случаи не касаются запрета на Telegram.

В каких случаях военные и госслужащие могут использовать Telegram

Запрет на Telegram в Украине. Фото из открытых источников

Как поясняет офицер Андрей Коваленко, запрет касается только использования служебных устройств, а не для самих военных или госслужащих. Смартфоны, как персональные устройства, не подлежат запрету.  

"Речь идет о служебных устройствах. Если простыми словами государственные служащие, военные, сотрудники критической инфраструктуры не должны использовать Telegram на служебных компьютерах", — указывает Коваленко.

Руководитель Центра противодействия дезинформации отмечает, что решение касается только переписки и пересылки документов через мессенджер. Кроме того, оно не запрещает ведение официальных страниц в Telegram.

"Это решение не запрещает государственным органам, военным формированиям и т.д. вести официальные страницы в Телеграмм. Оно этого не касается. Потому что вижу, что этот вопрос не объяснили, а стоило и будет путаница", — добавил Коваленко.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что у российских спецслужб есть доступ к личной переписке пользователей Telegram, даже тех сообщений, которые были удалены. По его словам, "Telegram – это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что думают украинцы о запрете Telegram.

Также "Комментарии" писали о популярных мессенджерах, которые могут стать альтернативой использованию мессенджера Telegram.



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