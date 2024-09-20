В каких случаях военные и госслужащие могут использовать Telegram

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Slava Kot
Национальный координационный центр кибербезопасности принял решение запретить использование мессенджера Telegram для военных и госслужащих. Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко объяснил, какие случаи не касаются запрета на Telegram.
Запрет на Telegram в Украине. Фото из открытых источников
Как поясняет офицер Андрей Коваленко, запрет касается только использования служебных устройств, а не для самих военных или госслужащих. Смартфоны, как персональные устройства, не подлежат запрету.
Руководитель Центра противодействия дезинформации отмечает, что решение касается только переписки и пересылки документов через мессенджер. Кроме того, оно не запрещает ведение официальных страниц в Telegram.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что у российских спецслужб есть доступ к личной переписке пользователей Telegram, даже тех сообщений, которые были удалены. По его словам, "Telegram – это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что думают украинцы о запрете Telegram.
Также "Комментарии" писали о популярных мессенджерах, которые могут стать альтернативой использованию мессенджера Telegram.
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