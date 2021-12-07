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В каких областях Украины больше всего пользуются интернетом

Среднее потребление интернет-трафика пользователями на дому в стране ежесуточно составляло 8,6 Гб

сегодня, 14:27
Автор:

Елизавета Черных
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"Укртелеком" провел анализ потребления интернет-трафика пользователями на дому в ноябре 2021 года и назвал лидер среди регионов Украины. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи. 

В каких областях Украины больше всего пользуются интернетом

В каких областях украинцы больше всего пользуются интернетом - фото из открытых источников

В компании отметили, что в среднем в прошлом месяце пользователи на дому ежесуточно потребляли 8,6 Гб интернет-трафика. Такой показатель более, чем в два раза превышает показатель пользователя по медной технологии ADSL – 4,2 Гб. Такие данные являются свидетельством того, что волоконно-оптическая сеть, что активно строится оператором, гарантирует стабильную скорость интернета. 

Так, "Укртелеком" назвал области, где в ноябре текущего года пользовались интернетом больше всего. Данные были опубликованы, основываясь на среднесуточном потреблении трафиком одним абонентом, которые пользуются оптическим доступом по технологии FTTB: 

- Днепропетровская область — 11,4 Гб; 

- Кировоградская — 10,8 Гб; 

- Хмельницкая — 10,5 Гб; 

- Ивано-Франковская – 10,4 Гб.

Среди абонентов, которые подключены по технологии FTTH, самыми активными оказались жители Днепропетровской области (потребляют более 10 Гб каждые сутки), а также Харьковской, Херсонской и Кировоградской областей (среднесуточный трафик на уровне 9 Гб). 

Напомним, что ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, когда во всех селах Украины появится доступ к интернету. Так, глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что до конца декабря более миллиона украинцев будут подключены к фиксированной сети интернет. В 2022 году Министерство планирует подключить к сети 95% населения страны. 


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