В Instagram инструменты AI будут выявлять несовершеннолетних пользователей: что будут делать с аккаунтами

Meta расширяет возможности использования искусственного интеллекта для обнаружения подростков в Instagram – и в некоторых случаях начнет изменять настройки аккаунта. Об этом сообщает The Verge.

Дети в Инстаграме. Фото из открытых источников

Instagram объявил, что использует искусственный интеллект для определения возраста в 2024 году; система искала сигналы о том, что пользователям менее 18 лет, например, если сообщения от друзей говорят "с 16-м днем ​​рождения", например (Meta также говорит, что использует данные о взаимодействии — люди одной возрастной группы часто взаимодействуют с содержимым, которое они видят, подобным образом). Учетные записи подростков в Instagram подлежат более ограничительным настройкам: по умолчанию частные, незнакомцы не могут посылать им сообщения, а Instagram ограничивает, какое содержимое видят подростки. В прошлом году Instagram изменил настройки всех подростков на платформе, чтобы функции безопасности включались автоматически.

Теперь компания говорит, что будет использовать искусственный интеллект для проактивного поиска учетных записей подростков, имеющих день рождения взрослого, и будет менять настройки для пользователей, подозреваемых, что они дети. В сообщении в блоге Instagram сообщает, что сегодня начнет тестирование этой функции в США. Если он обнаружит, что пользователь действительно ребенок, но в аккаунте указано другое, Instagram автоматически разместит его в более ограничительных настройках для подростков. Instagram признает вероятность того, что система будет совершать ошибки — компания говорит, что пользователи смогут изменить свои настройки назад.

Meta постепенно предлагает больше настроек, которые, по ее словам, защитят подростков и детей на платформе, часто в ответ на беспокойство родителей и законодателей. В прошлом году Европейский Союз начал расследование, достаточно ли Meta делает для защиты здоровья молодых пользователей. Тревожные сообщения о хищниках в Instagram, нацеленных на детей, повлекли за собой иск генерального прокурора США. Также существуют разногласия между технологическими компаниями, а именно Google против Meta, Snap и X, относительно того, кто должен отвечать за безопасность детей в Интернете. В марте Google обвинил Meta в попытке "перевести" свою ответственность на магазины приложений после принятия законопроекта в Юте.

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