В Facebook собираются вернуть одну из упраздненных фишек

Facebook, фото из открытых источников

В Facebook снова можно будет звонить, не устанавливая Messenger. Об этом сообщает Bloomberg.

В 2014 году именно в Facebook пользователи могли осуществлять аудио- и видеозвонки, но 7 лет назад в компании Цукерберга решили отделить профили пользователей и ленту новостей от коммуникационных функций, переведя чаты и звонки в приложение Messenger.

Сейчас коммуникационные функции в приложении Facebook доступны пользователям соцсети в США, но впоследствии, планируется, что они вернутся к приложению по всему миру.

Накануне компания Facebook также приняла решение о блокировании контента, связанного с террористическим движением "Талибан", ведь согласно политике компании, на платформе не могут существовать группы, связанные с терроризмом, разжигающие межнациональную рознь, или поддерживающие насилие в любых его проявлениях.

Напомним, что в этом году для транснациональных компаний, среди которых Facebook, Google, Apple и другие, 130 стран мира установили единый налог, в размере 15%. Внедрение одинакового налога на транснациональные компании должно значительно снизить нездоровый "демпинг", однако, это решение не совсем устраивает развитые страны мира, которые теперь потеряют существенные финансовые отчисления от крупного бизнеса.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Facebook запустила сервис под названием Live Audio Rooms, который почти идентичен с Clubhouse и также позволяет пользователям слушать различные подкасты в реальном времени, принимая участие в них. В комнате Live Audio Rooms одновременно могут находиться до 50 ораторов, а количество слушателей является неограниченным. Кроме того, модераторы подкастов могут добавлять спикеров как заранее, так и непосредственно во время дискуссии.

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