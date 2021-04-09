Украинцы получили безлимитный интернет в Антарктиде: подробности (ФОТО)

Работающие в далекой и морозной Антарктиде украинские полярники стали немного ближе к Родине. По информации Национального антарктического научного центра, отечественная станция "Академик Вернадский" получила доступ к безлимитному интернет-соединению.



Украинцы на станции в Антарктиде, 9 апреля 2021. Фото: Вячеслав Марченко

Как сообщают в НАНЦ, получение подобного оборудования стало возможным благодаря помощи украинских ІТ-разработчиков из компании MacPaw. Приобретенный за 30 тысяч долларов комплекс долгое время добирался до конечного пункта назначения. Путь к Антарктиде преграждало не только географическое расстояние, но и различные таможенные требования, нынче усиленные из-за коронавирусного карантина.

По словам руководителя НАНЦ Евгения Дикого, подобная поддержка украинских полярников, работающих в Антарктиде и занимающихся научными исследованиями в различных сферах, весьма своевременная.

Стоит заметить, что ранее украинцы имели весьма ограниченный доступ к Сети. Месячное количество трафика на всю команду составляло лишь 30 гигабайт. Для сравнения — некоторые мобильные операторы предоставляют украинцам стартовые пакеты с таким количеством интернета в месяц (а отдельные предлагают и безлимит).

В целом же новенькое оборудование позволило не только увеличить "объем" доступного интернета, но и его скорость. Теперь украинцы-полярники смогут передавать научные данные и просто общаться с близкими на скорости 4 мегабайта в секунду. Также на станции пообещали предоставлять больше интересных видео о самой Антарктиде и жизни здесь, дабы находящиеся в Украине люди могли с ними ознакомиться.

К слову, еще три года назад ситуация с сетевыми соединениями на "Академике Вернадском" была еще хуже. Тогда ученые имели весьма ограниченные возможности даже для связи с родственниками — текстовыми сообщениями разрешалось обмениваться не чаще, чем раз в неделю.

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