Украинцы получили безлимитный интернет в Антарктиде: подробности (ФОТО)

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Вечканова Елена
Работающие
в далекой и морозной Антарктиде украинские полярники стали немного ближе к
Родине. По информации Национального антарктического научного центра,
отечественная станция "Академик Вернадский" получила доступ к безлимитному интернет-соединению.
Украинцы на станции в Антарктиде, 9 апреля 2021. Фото: Вячеслав Марченко
Как
сообщают в НАНЦ, получение подобного оборудования стало возможным благодаря
помощи украинских ІТ-разработчиков из компании MacPaw. Приобретенный за 30 тысяч долларов комплекс долгое время добирался до
конечного пункта назначения. Путь к Антарктиде преграждало не только
географическое расстояние, но и различные таможенные требования, нынче
усиленные из-за коронавирусного карантина.
По словам
руководителя НАНЦ Евгения Дикого, подобная поддержка украинских полярников, работающих
в Антарктиде и занимающихся научными исследованиями в различных сферах, весьма
своевременная.
Стоит
заметить, что ранее украинцы имели весьма ограниченный доступ к Сети. Месячное
количество трафика на всю команду составляло лишь 30 гигабайт. Для сравнения —
некоторые мобильные операторы предоставляют украинцам стартовые пакеты с таким
количеством интернета в месяц (а отдельные предлагают и безлимит).
В
целом же новенькое оборудование позволило не только увеличить "объем"
доступного интернета, но и его скорость. Теперь украинцы-полярники смогут
передавать научные данные и просто общаться с близкими на скорости 4 мегабайта в секунду. Также на станции пообещали предоставлять больше
интересных видео о самой Антарктиде и жизни здесь, дабы находящиеся в Украине
люди могли с ними ознакомиться.
К слову, еще три года назад ситуация с сетевыми соединениями на "Академике Вернадском" была еще хуже. Тогда ученые имели весьма ограниченные возможности даже для связи с родственниками — текстовыми сообщениями разрешалось обмениваться не чаще, чем раз в неделю.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как выглядит огромный айсберг, отделившийся в конце зимы от шельфового ледника Бранта в Антарктиде. В материале вы найдете фото огромной трещины крупным планом.
Также на портале мы рассказывали, каких необычных существ, живущих в Антарктиде, недавно удалось запечатлеть ученым-полярникам.
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