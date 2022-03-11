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Украинцев предупредили о рассылке фейковых писем: как уберечься от кибератаки

В сети распространяют фейковые письма с инструкциями по повышению уровня информационной безопасности

сегодня, 17:35
Автор:

Лиля Воробьева
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Граждане нашей страны уже получают фейковые письма, которые посылают якобы украинские государственные органы с инструкциями о повышении уровня информационной безопасности. Об этом информируют на Телеграмме Госспецсвязи.

Украинцев предупредили о рассылке фейковых писем: как уберечься от кибератаки

Украинцев призывают быть бдительными (фото из открытых источников)

В обнародованном сообщении отмечают, что содержание такого послания содержит ссылку на веб-сайт "hxxps://forkscenter[.]fr/". Именно с этого сайта предлагают скачать "критические обновления" в виде файла "BitdefenderWindowsUpdatePackage.exe" размером около 60МБ.

Вместе с тем этот файл запускает загрузчик "alt.exe", который установит еще несколько файлов.

Авторы этого сообщения предупреждают, что запуск загруженного файла "one.exe" может привести к поражению вашего компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.

"Если вы получали или открывали указанное письмо, немедленно сообщите на почту [email protected]", — говорится в информации.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Укрэнерго" опровергает распространяющиеся в соцсетях фейки . В социальных сетях распространяются фейковые сообщения среди граждан о том, что украинцы должны в 23:30 выключать электроприборы в помещениях для подключения энергосети к европейской. Такая информация не достоверна. Призывы об отключении электрических приборов распространяются с целью дезинформации и удара по украинской энергосистеме. Также на странице сообщают, что НЭК "Укрэнерго" в полном объеме провело мероприятия, предусмотренные на 24 февраля программой испытаний работы энергосистемы Украины в изолированном режиме, которые проходят в рамках подготовки к синхронизации с ENTSO-E. В энергосистеме работает 13 из 15 энергоблоков АЭС, из-за отсутствия топлива не работают три энергоблока ТЭЦ и два ТЭС.


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Источник: https://t.me/dsszzi_official/2191
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