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Украинцам стала доступна электронная оплата через Facebook

Пользователи популярной социальной сети могут покупать виртуальную валюту и делать пожертвования в Facebook

сегодня, 11:14
Автор:

Екатерина Белоброва
Украинцам стала доступна электронная оплата через Facebook

Facebook Pay - популярный платежный сервис, который  широко востребован в западных странах, сегодня стал доступен и пользователям из Украины. Об этом сообщает Liga.Tech.

Отмечается, что редактору издания-источника самостоятельно удалось привязать к сервису банковскую карту Mastercard и перечислить деньги на сбор пожертвований через Facebook.

"Платеж прошел в долларах по курсу банка. Сервис также поддерживает платежные системы Visa и PayPal", - говорится в сообщении.

Сейчас через Facebook Pay можно сделать пожертвование через встроенный механизм сбора денег и купить виртуальную валюту Facebook Stars, с помощью которой можно будет поддержать блогеров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что акции прогрессивной компании Tesla достигли рекордного максимума по стоимостиИх разделение создает больше акций компании без изменения базовой долларовой стоимости любого отдельного инвестора. Увеличивая количество доступных акций, компания может привлечь новых инвесторов, которых в противном случае может отпугнуть высокая цена одной акции.

Акции Tesla находятся на подъеме в этом году, несмотря на проблемы, связанные с пандемией коронавируса. Акции выросли более чем на 200% с января – до 1374 долл., а их рыночная капитализация превзошла такие компании, как Disney, Toyota и Coca-Cola.



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