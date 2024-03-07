Угрожает ли миру распад мирового интернета из-за атак на подводные кабели

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Slava Kot
Последствия атаки на интернет-кабели в Красном море ощутил практически весь мир из-за перебоев в работе крупнейших социальных сетей, в частности Facebook, Instagram, X, а также таких платформ как Google, Youtube, WhatsApp, Zoom и других. Могут ли подобные атаки в будущем привести к распаду мирового интернета.
Подводные интернет кабели. Фото из открытых источников
По данным HGC, после атаки хуситов на подводе кабеля интернета в Красном море пострадало 25% трафика между Европой, Азией и Ближним Востоком.
Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун считает, что, несмотря на повреждения кабелей, из-за их большого количества трафик интернета может быть перенаправлен через другие подводные кабели.
С этим тезисом согласен эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич. Который объясняет, что даже в больших масштабах аварии в Красном море не будут слишком проблемными для Европы.
Однако эксперт указывает, что для Европы и Америки существует опасность, если атаки на подводные кабели интернета будут осуществляться в Атлантическом океане.
Еще в прошлом году заместитель генерального секретаря НАТО по разведке Дэвид Каттлер выразил обеспокоенность тем, что Россия может воспользоваться этой ситуацией и атаковать подводные кабели, чтобы привести мир в еще больший хаос.
Отметим, что интернет-трафик через подводные кабели является основным в мире. В 2017 году МВД США опубликовало исследование, указывающее, что 97% межконтинентальных коммуникаций осуществляется через подводные кабели в Мировом океане.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в работе сразу нескольких социальных сетей произошел масштабный сбой из-за повреждений подводных интернет-кабелей.
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