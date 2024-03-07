Угрожает ли миру распад мирового интернета из-за атак на подводные кабели

Последствия атаки на интернет-кабели в Красном море ощутил практически весь мир из-за перебоев в работе крупнейших социальных сетей, в частности Facebook, Instagram, X, а также таких платформ как Google, Youtube, WhatsApp, Zoom и других. Могут ли подобные атаки в будущем привести к распаду мирового интернета.



Подводные интернет кабели. Фото из открытых источников

По данным HGC, после атаки хуситов на подводе кабеля интернета в Красном море пострадало 25% трафика между Европой, Азией и Ближним Востоком.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун считает, что, несмотря на повреждения кабелей, из-за их большого количества трафик интернета может быть перенаправлен через другие подводные кабели.

"Этих кабелей много и они балансируются. Например, в одном месте перерезали, оно на другое место перераспределяется. Один перерезанный кабель в одном месте — Красном море — прежде всего должен сказаться на Африке, Азии. Это неприятно, вредно и больно, но не критично ", – говорит Корсун.

С этим тезисом согласен эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич. Который объясняет, что даже в больших масштабах аварии в Красном море не будут слишком проблемными для Европы.

"Даже если будут уничтожены все кабели в Красном море – это не станет катастрофой для нас, как для европейских пользователей, потому что, во-первых, будут работать остальные кабели, которых намного больше. И во-вторых, в нашем случае львиная доля трафика – это трафик с Европой и Соединенными Штатами", – считает Химич.

Однако эксперт указывает, что для Европы и Америки существует опасность, если атаки на подводные кабели интернета будут осуществляться в Атлантическом океане.

"Другое дело, если это продолжится и за Красным морем будут атакованы кабели в Атлантике, то это уже будет реальная проблема, которая может привести к распаду мирового интернета, сети на несколько отдельных сегментов, между которыми будет слишком усложнен обмен", — добавил Химич.

Еще в прошлом году заместитель генерального секретаря НАТО по разведке Дэвид Каттлер выразил обеспокоенность тем, что Россия может воспользоваться этой ситуацией и атаковать подводные кабели, чтобы привести мир в еще больший хаос.

Отметим, что интернет-трафик через подводные кабели является основным в мире. В 2017 году МВД США опубликовало исследование, указывающее, что 97% межконтинентальных коммуникаций осуществляется через подводные кабели в Мировом океане.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в работе сразу нескольких социальных сетей произошел масштабный сбой из-за повреждений подводных интернет-кабелей.