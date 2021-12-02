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У Илона Маска тестируют спутниковый Интернет Starlink в самолетах

Подразделение Starlink компании SpaceX Илона Маска начало тестировать «космический интернет-сервис» в самолётах

сегодня, 11:07
Автор:

Кравцев Сергей
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Компания "SpaceX" во главе которого стоит изобретатель и бизнесмен Илон Маск приняла решение начать тестировать "космический интернет-сервис". Если тестирование пройдет успешно, то уже самое ближайшее время авиакомпаниям может быть предложена дополнительная услуга высокосортного интернета Starlink. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил вице-президент компании Джонатан Хофеллер пишет сайт "Секрет Фирмы".

У Илона Маска тестируют спутниковый Интернет Starlink в самолетах

Интернет-спутник. Фото: из открытых источников

Джонатан Хофеллер рассказал, что уже сейчас обсуждаются нюансы о подключении интернета для самолетов двух авиакомпаний. При этом Хофеллер, ссылаясь на то, что переговоры еще не закончены и окончательного решения пока не принято, заявил, что он пока не может раскрыть названия этих двух авиакомпаний. 

Если тестирование высокоскоростного интернета пройдет успешно, то "SpaceX" составит конкуренцию "Viasat", "Intelsat", "Telesat". 

Хоффелер также проинформировал, что за 7 дней компания производит 6 спутников Starlink. Высокоскоростной интернет на бортах самолетов давно есть среди запросов пассажиров.

Читайте на портале "Комментарии" – Илон Маск адресовал сотрудникам "SpaceX" тревожное послание, в котором предупредил, что компанию в будущем может ждать банкротство. Катастрофа настигнет перспективную компанию, если ей не удастся ускорить производство двигателей Raptor. Речь идет о двигателях для космического корабля Starship.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – Илон Маск потроллил сенатора Берни Сандерса, который потребовал, чтобы обеспеченные американцы платили больше налогов в казну.



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Источник: https://secretmag.ru/news/internet-ilona-maska-nachali-testirovat-v-samolyotakh-01-12-2021.htm?utm_source=sftw&utm_medium=social
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