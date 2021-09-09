Twitter позволит пользователям отписать от себя подписчиков

Социальная сеть Twitter тестирует функцию, которая позволит убирать пользователей из списка читателей. Об этом сообщили в официальном аккаунте соцсети.

Twitter - фото из открытых источников

Предполагается, что владельцы аккаунта смогут самостоятельно формировать список своих читателей. При этом сервис не будет уведомлять пользователей о том, что их убрали из списка подписчиков. Они смогут по желанию подписаться снова. Ранее Twitter позволял только блокировать подписчиков. Пользователи могли прибегнуть к "мягкой блокировки". В том случае, если заблокировать подписчиков и затем разблокировать его, то он исчезнет из списка читателей. Известно, что возможность отписать других людей первоначально будет доступна в браузерной версии Twitter в меню рядом с именем пользователя. Сейчас Twitter разрабатывает ряд функций, призванных дать пользователям больший контроль над приватностью. Речь идет о функции автоматической архивации старых твитов, сокрытие лайков и отписывания от чужих бесед.

Напомним, Twitter начала тестировать так называемый "безопасный режим", исключающий распространение "hate speach". Об этом сообщается в блоге Twitter. Пользование безопасным режимом позволит на семь дней отключать всяческое взаимодействие с потенциальными "хейтерами". "Если в настройках включен "безопасный режим", то наши системы будут проводить оценку вероятности негативного взаимодействия, учитывая как содержание твитов, так и отношения между автором твита и тем, кто отвечает на него", — объяснили механизм действия новой функции ее разработчики.

Сейчас эта функция доступна не всем пользователям Twitter, а только некоторым из тех, кто пользуется англоязычной версии приложения. Решение о введении в соцсети своеобразного фильтра негатива стало результатом взаимодействия персонала Twitter и ведущих специалистов по вопросам прав человека, психологов, киберспециалистов и не только.

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