TikTok сообщил об огромном количестве удаленных видеороликов

Cервис для создания и просмотра коротких видео TikTok сообщает, что с начала 2020 года было удалено около 29 000 видеороликов, связанных с коронавирусом, которые нарушали его правила на територии Европы. Приложение для обмена видео сообщает, что оно не допускает дезинформации, которая может нанести вред здоровью или общественной безопасности человека. Об этом сообщает BBC.

Представитель сервиса сообщил, что около 3000 из них содержали дезинформацию относительно пандемии. Число видеороликов на тему коронавируса, нарушающих правила сервиса, падает каждый месяц, начиная с пика в марте.

9 июля компания опубликовала свой последний отчет о прозрачности, в котором говорится, что в период с июля по декабрь 2019 года было удалено 49 миллионов видеороликов. Около четверти из них были удалены за содерживание провокационного контента. В компании заявили, что "трудно измерить с абсолютной уверенностью", сколько видео этого года содержало дезинформацию о коронавирусе.

TikTok также сообщил, что его страница с официальной информацией о коронавирусе была просмотрена более 52 миллионов раз в Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании.

Как сообщало издание "Комментарии", TikTok оштрафовали за незаконную передачу данных о детях.



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