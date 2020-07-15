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TikTok оштрафовали за незаконную передачу данных о детях

Регулятор Южной Кореи оштрафовал популярную платформу обмена видеороликами за незаконную передачу личных данных

сегодня, 13:54
Автор:

Павел Зинченко
TikTok оштрафовали за незаконную передачу данных о детях

Платформа обмена видеороликами TikTok была оштрафована регулятором Южной Кореи за неправильное обращение с данными о детях. Корейская комиссия по связи (KCC), наблюдатель за телекоммуникациями страны, заявила, что оштрафовала компанию на 186 миллионов вон - около 155 000 долларов - за неспособность защитить личные данные пользователей.

Штраф эквивалентен 3% годовых продаж компании в Южной Корее. Именно такое соотношение штрафных санкций указано за подобные нарушения в соответствии с местным законодательством о конфиденциальности. Расследование по данному делу началось в октябре прошлого года, сообщает KCC.

Регулятор заявил, что TikTok собирал данные о детях в возрасте до 14 лет без согласия их родителей или законных опекунов. По данным регулятора, с 31 мая 2017 года по 6 декабря 2019 года было собрано как минимум 6 007 данных о детях. Представитель KCC добавил, что TikTok не удалось уведомить пользователей о передаче личных данных за границу.

Согласно исследованию, TikTok в настоящее время использует четыре облачных компании для хранения своих данных - Alibaba Cloud, Fastly, Edgecast и Firebase. Пользовательские данные Южной Кореи хранятся на серверах Alibaba Cloud, которая базируется в США и Сингапуре, сообщает KCC.

В заявлении для регулятора TikTok сообщил, что он передает хранение данных третьим сторонам только при необходимости, но сожалеет, что не проинформировал пользователей об этом должным образом. Компания добавила, что это улучшит способ обработки пользовательских данных в будущем. 

Как сообщало издание "Комментарии",  TikTok обзаведется собственной образовательной платформой.


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