Телевидение в Украине: смогут ли телеканалы выдержать конкуренцию со стороны интернета

В последние годы телевидение значительно уступает интернету и все больше людей, особенно молодежи, уходят от экранов телевизоров в онлайн. В то же время, телеканалы развиваются и в это продолжают вкладывать деньги. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, почему олигархи продолжают финансировать телеканалы и как может измениться ситуация в будущем.



Телевидение в Украине и олигархи

Телевизионный бизнес редко бывает прибыльным, да и в Украине донат (пожертвование) медиа не работает, поэтому все основные телеканалы и медиахолдинги принадлежат олигархам, поясняет Ксения Омельченко, PR-консультант, сооснователь BASE Agency.

"Взамен на содержание медиа они получают возможность управлять мнениями людей. И до сих пор очень много украинцев верят именно ТВ, – подчеркивает эксперт. – Например, почти для 75% украинцев телевидение является одним из главных источников информации. Среди них много людей старшего поколения, которые не пользуются Интернетом, или живут в маленьких селах, где с доступом к Сети есть проблемы. О том, что влияние ТВ все еще велико, мы можем судить и по результатам выборов, и по кандидатам в депутаты в этом сезоне".

Ксения Омельченко обращает внимание, что параллельно медиа активно идут в Интернет: ведут страницы в соцсетях, на YouTube, запускают рекламу, делают SEO-оптимизацию своих ресурсов.

"Думаю, усиление в онлайне будет продолжаться, а телеканалы будут становиться мультимедийными площадками, – отмечает эксперт. – Например, для ТВ давать полную версию программу, а в YouTube или соцсетях – основные яркие тезисы спикеров на 1-2 минуты. Да, и сейчас большинство ведущих становятся еще и блогерами, ведут фб и телеграм-каналы, а блогеры или лидеры мнений становятся гостями телешоу".

По мнению Ксении Омельченко, телеканалы, и политические проекты идут в онлайн, потому что этот инструмент намного дешевле и эффективнее.

"Например, чтобы один ролик в соцсетях увидел миллион пользователей, придется потратить не менее 10 тысяч долларов. А чтобы ваш проект получил огласку на телевидение, радио или наружной рекламе, нужно в разы больше денег", – подчеркивает PR-консультант.

Много людей все еще смотрят телевизоры

Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов подчеркивает, что интернет и социальные сети всё глубже входят в жизнь украинцев. И их значение возрастает.

"Однако я не могу согласиться с тем, что сейчас телевизионные каналы не являются эффективными, или, что они менее эффективны, чем интернет. Большие телеканалы сейчас обеспечивают широкий охват аудитории. Данные о просмотрах в прямом эфире крупнейших политических ток-шоу страны (на каналах 1+1, "Украина" и т.д.) свидетельствуют, что охват аудитории может колебаться между 0,7-1,5 млн в течение двухчасового шоу. Ни одно онлайн-издание или телеграмм канал не могут похвастать такими просмотрам – там охвата рассчитывается тысячами или в лучшем случае десятками тысяч просмотров", – поясняет аналитик.

О Фейсбук, по мнению Сергея Стуканов, и подавно говорить не стоит – из-за его особенностей, которые эксперты называют "пузырем".

"Эта соцсеть показывает сообщения только тем, кому они интересны. То, есть создает замкнутое пространство. Выйти за него можно, но для этого нужно приложить специальные усилия, которые редко кто прилагает", – подчеркивает эксперт.

Следовательно, продолжает он, – ставка на ТВ, которую продолжают делать олигархи, себя оправдывает.

"Особенно, если сосредоточить в своих руках (например, как Виктор Медведчук) целый ряд телеканалов. Это обеспечивает существенное влияние на медиаполе в масштабах страны, – говорит Сергей Стуканов. – Конечно, для самой страны антиукраинская риторика этих каналов создает существенные угрозы, но это уже вопрос к СБУ".

Вместе с тем, подчеркивает аналитик, трудно не согласиться с утверждением, что значение онлайн-ресурсов и социальных сетей будет расти, особенно среди молодого поколения, которое часто не смотрит телевизор.

"Не зря уже во время выборов президента в 2019 году важным инструментом достижения молодого избирателя стал Инстаграм. А во время киевской мэрской кампании-2020 отдельные кандидаты (прежде всего, Ирина Верещук) начали экспериментировать с ТикТок. И всё же, телевидение как канал донесения информации еще какое-то время будет оставаться ключевым – и наиболее влиятельным, если речь идет о массовой аудитории", – резюмирует Сергей Стуканов.

Молодежь отдает предпочтение интернету

Эксперт в сфере коммуникаций, соосновательница Сети защиты национальных интересов "АНТС" Людмила Долгоновская отмечает: "Исследования по этой теме фиксируют четкую возрастную корреляцию аудитории. Люди старшего возраста потребляют больше телевизионного контента, чем молодежь. Именно люди старшего возраста являются наиболее активными в электоральном смысле, поэтому и привлекательными для олигархов, которые используют телеканалы как средства политического влияния".

По мнению Людмилы Долгоновской, нельзя провести четкую границу между телевидением и диджитал. Ведь все топовые информационные телеканалы нашей страны активно представлены в социальных сетях и YouTube.

"Кроме того, видеоконтент, который является наиболее востребованным видом информационного продукта, можно качественно сделать, имея соответствующие технические мощности. Такие есть именно у телеканалов, – подчеркивает эксперт. – Поэтому я бы "не списывала" информационные телеканалы с палитры субъектов медиарынка".

Ранее "Комментарии" писали, что Верховной Раде предлагают рассмотреть законопроект, который запретит представителям медиа высказывания, отрицающие факты военной агрессии России и оккупации ею части территории Украины, а также ведения этой страной гибридной войны против Украины.

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