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Телеграмм выпустил обновления для чатов, групп и ботов: что известно

Телеграммы предлагает обновления для пользователей

сегодня, 15:25
Автор:

Козлова Альбіна
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Мессенджер ввел обновления для пользователей – более 100 исправлений и улучшений для приложения и компьютерной версии программы. С 19 июня в Telegram можно приобрести Premium версию. Об этом сообщают в блоге Telegram.

Телеграмм выпустил обновления для чатов, групп и ботов: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

В приложении появились возможности подавать и формировать заявки на вступление в общественные группы, функция анимированного экрана. Кроме того, можно загружать файлы из сторонних приложений, получить метку подтвержденной учетной записи и т.д.

Теперь в публичных группах администраторы могут настроить режим подачи заявки и просматривать, кто присоединяется. Новый член группы должен нажать кнопку "Подать заявку". Администраторы могут отклонить или одобрить заявку, написать в личные автору заявки.

Телеграмм выпустил обновления для чатов, групп и ботов: что известно - фото 2

Чтобы подключить эту опцию, перейдите в раздел Информация о группе/ Изменить/ Тип группы / Кто может отправлять сообщения?/ Только участники/ Заявки на вступление.

Учетная запись получит своеобразный знак верификации, который будет виден всем. Для этого нужно подтвердить подлинность группы, канала или робота.

Телеграмм выпустил обновления для чатов, групп и ботов: что известно - фото 3

В работе ботов тоже появились улучшения – возможность поместить фотографию или видеодемонстрацию умений бота в разделе "Что умеет этот бот?". Боты можно подключать к группам и каналам.

Чаты, смайлики и наклейки

Владельцы Android получат возможность просматривать чаты в приложении без меток о прочтении пользователем ряда сообщений. Пользователь сможет настроить автоматическую загрузку мультимедиа для отдельных чатов, групп, каналов.

Владельцы устройств на базе macOS могут создать видеоаватары из стикеров или анимированный смайл. Такая функция будет доступна для профильных видео групп и каналов.

В Telegram обновили иконки приложения и можно выбрать из набора эксклюзивных для подписчиков Premium: символ Telegram Premium, ночное небо и реактивный бумажный самолетик. Владельцы подписки Telegram Premium не будут видеть рекламу в чатах и группах.

Подписчики получат значки Premium в аккаунтах, смогут создавать видеоаватары в виде зацикленной анимации. Для подписчиков увеличено до 10 новых смайлов для ответа на сообщения, эксклюзивные анимированные стикеры и функция расшифровывания голосовых сообщений.

Телеграмм выпустил обновления для чатов, групп и ботов: что известно - фото 4
Телеграмм выпустил обновления для чатов, групп и ботов: что известно - фото 5

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Источник: https://telegram.org/blog/700-million-and-premium/ru
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