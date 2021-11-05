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Telegram тестирует рекламные объявления на каналах: что об этом известно

Объявление разместили со ссылкой на канал создателя соцсети

сегодня, 10:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Как сообщается, 3 ноября в сети Telegram пользователи получили уведомления от создателя Павла Дурова, которые нельзя удалить. Об этом докладывает платформа VC.ру.

Telegram тестирует рекламные объявления на каналах: что об этом известно

Telegram начал тестирование рекламы, фото из открытых источников

В посте написано: "Telegram начинает тестировать рекламные сообщения. Как это повлияет на пользователей" и есть ниже ссылка на канал создателя Telegram. В течение первых суток по ссылке перешло немало людей, а на Telegram Дурова подписалось 66 тысяч граждан.

Посты Дурова о рекламе были размещены на каналах, где немало подписчиков, более 1000. Пост прикреплялся последним к лентам на этих каналах и не удалялся никоим образом. Ранее Павел Дуров анонсировал запуск коммерческой рекламы в Telegram. Информация о рекламной платформе и требованиях к постам с рекламой была опубликована 26 октября.

Известно, что согласно требованиям к рекламе в Telegram, такие объявления ограничены количеством символов. Также действует требование, чтобы в объявлении не было ссылок на сайты и другие сети. Стоимость рекламы рассчитывается в зависимости от количества показов рекламного поста. Для того чтобы запустить рекламную кампанию нужно несколько миллионов евро, а цена за 1000 показов составляет два евро.

Для оформления рекламы следует перейти в кабинет Telegram Ads и прочитать условия, запреты по размещению и тематике объявлений. В кабинете есть подробная информация о том, как пополнять бюджет рекламной кампании.

Как сообщал портал "Комментарии", Telegram запустил новый проект для рекламодателей. Официальная платная реклама обойдется очень дорого для пользователей. Уже стала известна цена рекламной кампании в социальной сети. Рекламные сообщения будут отображаться в ленте.


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Источник: https://vc.ru/social/315084-v-telegram-poyavilis-reklamnye-soobshcheniya-ot-platformy-kotorye-nelzya-udalit-oni-vedut-na-kanal-pavla-durova
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