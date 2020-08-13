Связь шестого поколения над Землей: стало известно, когда в мире появится 6G

В правительстве Южной Кореи сообщили о том, что готовят пилотный проект связи шестого поколения. Айтишники планируют запустить 6G уже в 2026 году. Об этом рассказал премьер-министр Кореи Чунг Се-Кюн, пишет BusinessKorea.

Уже известно, что из бюджета Кореи на реализацию 6G выделят 200 миллиардов вон в течение пяти лет, начиная уже с 2021-го. При этом в правительстве подчеркнули, что главной задачей является сверхпроизводительность и сверхточность стандарта. Авторы проекта ожидают, что скорость передачи данных при 6G достигнет одного терабайта в секунду - это в пять раз быстрее, чем у 5G. При этом сеть шестого поколения будет функционировать на высоте до 10 километров над Землей.

Напомним, инсайдеры в компании Apple говорят о том, что невзирая на пандемию коронавируса, они готовят на осень сразу три презентации. Об этом в своем “Твиттере” заявил известный аналитик Джон Проссер. Эксперт говорит, что владеет информацией о поэтапной реализации новинок компании Apple. Так, уже в сентябре должна состояться презентация новых смарт-часов Apple Watch и планшета iPad. Что же касается долгожданного для многих выхода смартфонов iPhone 12, их, по словам инсайдеров, представят миру 12 октября.

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