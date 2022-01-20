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Стало известно, в какой соцсети чаще всего "зависают" украинцы

Instagram впервые опередил Facebook по количеству пользователей в Украине

сегодня, 12:25
Автор:

Людмила Слободенюк
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В начале 2022 года впервые в истории существования соцсетей в Украине стало известно, что украинцев теперь больше в Instagram, чем в Facebook. Раньше все было наоборот и долго маркетологи не верили, что весы перевесят в сторону Instagram. Однако это произошло. Данные исследования обнародовало издание AIN.UA, передает портал "Комментарии".

Стало известно, в какой соцсети чаще всего "зависают" украинцы

Самая популярная соцсеть в Украине. Фото из открытых источников

Исследование провело коммуникационное агентство Plusone и определило, что в январе 2022 года в сети Instagram стало 17,3 миллиона пользователей. А в Facebook – 16,8 миллионов. За полгода аудитория Instagram выросла на 800 тысяч новых подписчиков.

Как показало исследование, больше пользователей зарегистрировались в Instagram в крупных областных центрах. Больше всего – киевлян и львовян. Также немало новых пользователей прибыло из Ивано-Франковска и Запорожья. А вот Facebook привлекал новых пользователей совсем в других уголках Украины. Так, например, в Одессе и Сумах. Исследование еще раз показало, что Facebook остается популярным среди средней и старшей возрастной аудитории, но теперь этот сегмент захватывает и Instagram.

"Instagram опережает Facebook по динамике прироста аудитории в большинстве возрастов. Facebook имеет лучшие показатели только среди старшей аудитории. Популярность Facebook снизилась во всех возрастах и не превышает 15%", — говорится в исследовании.

Также интересным фактом является то, что в Instagram стали больше регистрироваться именно мужчины, потому что раньше там преобладала женская аудитория.

Что касается других соцсетей, то у людей 18-24 года фаворитом является TikTok. Всего в нем "зависает" более 12 миллионов украинцев.

И больше всего украинцы любят — YouTube, совершеннолетняя аудитория которого на сегодняшний день составляет 23,5 миллиона аккаунтов.

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Источник: https://ain.ua/2022/01/20/instagram-vpershe-vyperedyv-facebook/
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Обсуждения

Кукурузный Бицкит

сегодня, 12:45

Инстаграм популярен у мужиков потому, что там много эротики. Можно вечно смотреть на три вещи - огонь, воду и сочные шары и булки отвязных девочек из инсты.

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