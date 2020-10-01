kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.10.2020

BTC/USD

10615.65

ETH/USD

352.92

LTC/USD

46.24

НБУ 02.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT интернет Служба почты Microsoft Outlook отключилась во всем мире
commentss НОВОСТИ Все новости

Служба почты Microsoft Outlook отключилась во всем мире

Масштабный сбой затронул веб-службу Outlook, Outlook.com, а также настольные и мобильные приложения

1 октября 2020, 14:57
Автор:

Павел Зинченко

В Интернете появились сообщения о глобальном отключении почтовой службы Microsoft Outlook. Сбой затронул веб-службу Outlook, Outlook.com, а также настольные и мобильные приложения. Об этом сообщает Phone Mantra.

Служба почты Microsoft Outlook отключилась во всем мире

Отключение началось сегодня примерно в 9:00 за киевскому времени, и Microsoft уже подтвердила, что это повлияло на электронную почту компании по всему миру. В настоящее время пользователи Outlook не могут получить доступ к своей электронной почте, и Outlook.com просто не загружается.

"Мы собираем дополнительные данные о пострадавшей инфраструктуре, которые помогут в расследовании и определении причины сбоя. Мы изучаем последние изменения в нашей службе, чтобы определить причину воздействия", — говорится в сообщении Microsoft 365 Status в Twitter.

Это второй крупный сбой служб Microsoft менее чем за неделю. В понедельник пользователи Microsoft Outlook, Office 365, Teams и других сервисов столкнулись с проблемами в работе. В отличие от других компаний, таких как Cloudflare, Microsoft не раскрывает полностью основную причину сбоев, поэтому мы вряд ли когда-либо узнаем, почему Microsoft Outlook испытывал проблемы в течение недели.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft отчиталась о ликвидации китайских хакерских приложений.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости