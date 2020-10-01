Служба почты Microsoft Outlook отключилась во всем мире

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Павел Зинченко
В Интернете появились сообщения о глобальном отключении почтовой службы Microsoft Outlook. Сбой затронул веб-службу Outlook, Outlook.com, а также настольные и мобильные приложения. Об этом сообщает Phone Mantra.
Отключение началось сегодня примерно в 9:00 за киевскому времени, и Microsoft уже подтвердила, что это повлияло на электронную почту компании по всему миру. В настоящее время пользователи Outlook не могут получить доступ к своей электронной почте, и Outlook.com просто не загружается.
Это второй крупный сбой служб Microsoft менее чем за неделю. В понедельник пользователи Microsoft Outlook, Office 365, Teams и других сервисов столкнулись с проблемами в работе. В отличие от других компаний, таких как Cloudflare, Microsoft не раскрывает полностью основную причину сбоев, поэтому мы вряд ли когда-либо узнаем, почему Microsoft Outlook испытывал проблемы в течение недели.
Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft отчиталась о ликвидации китайских хакерских приложений.
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