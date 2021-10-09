Скорость мобильного интернета будет контролировать государство

Пресс-офис Минцифры сообщает, что в Украине утверждены требования к техническим характеристикам мобильного интернета, за которыми будет следить Государственная служба специальной связи.

Антенна мобильной связи - фото с сайта Минцифры

Вскоре все операторы должны гарантировать следующие показатели:

— скорость загрузки файлов — не менее 2 Мб/с,

— скорость передачи файлов — не менее 0,5 Мб/с.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, отмечает, что четко указаны числовые характеристики улучшат мобильное покрытие в городах и селах Украины. Считается, что местность покрыта только в том случае, если связь есть не менее чем на 65% территории. Прогнозируется, во всех местностях будет качественная связь и школьникам не будет нужно искать холм, чтобы присоединиться к школьному уроку.

В Украине еще в 2010 году сформулировали государственные требования к качеству мобильных сетей. Однако в них не были указаны четкие числовые характеристики, такие как сила сигнала, скорость передачи данных, время задержки соединения. Так как технологии развиваются, обновление этих требований с учетом 4G является действительно необходимым.

Год назад был принят "План мероприятий по повышению качества услуг мобильной связи на 2020-2022 годы". Чтобы выполнить все его требования, мобильные операторы должны самостоятельно улучшить качество своих услуг на территории Украины.

Одной из целей Минцифры является увеличение площади со скоростным мобильным покрытием до 95% в 2024р.

О новом проект Министерства цифровой трансформации, касающемся формирования электронных счетов eDelivery , издание "Комментарии" рассказывало своим читателям ранее.





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