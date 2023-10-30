Сколько в Украине зарегистрированных СМИ: онлайн-медиа, печатные издания, теле- и радиовещатели

В Украине четыре основных вида медиа в зависимости от типа вещания: онлайн-медиа, радиовещание, телевизионное вещание и печатные медиа. Портал "Комментарии" выяснил, каково общее количество в Украине зарегистрированных медиа разных типов.



Какое количество в Украине зарегистрировано СМИ. Фото из открытых источников

Согласно ответу Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию на запрос портала "Комментарии" в Украине зарегистрировано 1479 различных медиа. Наибольшее количество среди теле- и радиовещания – 522 и 520 соответственно. Наименьшее количество регистраций в категории онлайн-медиа – 93.

Онлайн-медиа

В Украине зарегистрировано 93 онлайн-медиа. Наибольшее количество онлайн-медиа зарегистрировано в Киеве – 31, а также в Сумской области – 12. По данным Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию в Винницкой, Закарпатской, Луганской, Тернопольской, Черновицком и Крыму не зарегистрировано ни одного онлайн-медиа.

Печатные медиа

В Украине зарегистрировано 344 печатных медиа. Наибольшее количество регистраций в Киеве – 101, Харьковской области – 43 и Львовской области – 27. Меньше всего в Херсонской, Тернопольской, Луганской и Закарпатской – по одному печатному медиа. В Крыму отсутствуют печатные СМИ, зарегистрированы в Украине.

Радиовещание (линейный аудиальный медиа-сервис)

По данным Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию в Украине 520 зарегистрированных радиовещателей. Почти треть из них зарегистрирована в Киеве – 155. На втором месте Львовская область – 66, а тройку лидеров замыкает Николаевская – 25. Меньше всего в Крыму – 4.

Телевизионное вещание (аудиовизуальные линейные медиа)

Телевизионное вещание – это самая большая группа зарегистрированных медиа в Украине – 522 регистрации. Почти половина всех телемедиа находится в Киеве – 214. После Киева идет Одесская область – 57 и Киевская область – 27. Меньше регистраций телевизионных вещателей в Винницкой и Луганской областях – по 3 телемедиа.

Заметим, что регистрация субъектов в сфере медиа осуществляется на основании требований Закона Украины "О медиа", утвержденных решением Национального совета от 18.05.2023 № 352. Таким образом обязательной регистрации подлежат: провайдеры аудиовизуальных сервисов; провайдеры платформ совместного доступа к видео; теле- и радиомедиа. Однако печатные и онлайн-медиа регистрируются добровольно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, из которых медиа украинцы чаще всего получают информацию.