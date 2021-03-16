Шесть полезных функций браузера Google Chrome, о которых мало кто знает

Мы часто пользуемся браузером Google Chrome, однако даже не догадываемся о всем, на что он способен. Однако малоизвестные функции изрядно могут облегчить жизнь, сохранить наши данные и упростить работу за компьютером.

Google Chrome: перечень полезных функций о которых мало кто знает. Фото: keddr.com

1. Даже если у вас на компьютере нет проигрывателя для аудио или видео, вы можете просмотреть материал в браузере. Для этого нужно просто перетащить документ в новую вкладку.

2. Иногда бывает так, что вы передаете устройство в пользование другому человеку. Чтобы сохранить свои предпочтения и историю поисковых запросов, рекомендуется включать гостевой режим. Благодаря этой функции ваша личная информация и в дальнейшем будет оставаться личной. Гостевой режим находится в правом верхнем углу.

3. Вы можете непрерывно просматривать вкладку с того места, на котором вы остановились. Чтобы активировать функцию, стоит зайти в меню браузера выбрать пункт "Настройка" и нажать "Продолжить с того места, где остановились".

4. В браузере можно менять тему под свой вкус и настроение. Это также делается через пункт "Настройки".

5. В последней версии браузера интересные сайты и ссылки можно отправлять на свои другие устройства — планшет, телефон, ноутбук и т.д. Для этого надо нажать по URL-адресу в верхней строке правой кнопкой мыши. Далее появится пункт "Отправить на ваши устройства", где вы уже выбираете, на какой гаджет отправить ссылку. Однако присылать таким образом можно только на устройства, где установлен браузер Chrome и введен ваш аккаунт Google.

6. В браузере можно группировать вкладки с использованием различных цветов и меток. Эта функция также доступна только в обновленном Chrome. Стоит только нажать правой кнопкой мыши по любой открытой вкладке и выбрать "Добавить вкладку в новую группу".

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