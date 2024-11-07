Самые строгие правила в мире: Австралия запретит соцсети для детей

Австралия готовится к масштабной реформе в сфере использования социальных сетей, введя ограничения для пользователей в возрасте до 16 лет. По словам премьер-министра Энтони Албанезе, новые законы направлены на защиту детей от негативного влияния соцсетей и обеспечение их физического и психического здоровья.

Австралия запретит социальные сети для детей. Фото: depositphotos

В Австралии планируется внедрение инновационной системы проверки возраста, что ограничит доступ к соцсетям пользователей до 16 лет. Это включает использование передовых методов идентификации, таких как биометрические данные и государственные документы для подтверждения возраста.

Министр связи Австралии Мишель Роуленд отметила, что принятие этих мер станет глобальным примером в сфере защиты детей в интернете, особенно в условиях роста негативного влияния социальных сетей на молодежь. Кроме того, план Австралии не предусматривает исключений даже с согласия родителей и охватывает все существующие аккаунты.

"Социальные медиа наносят вред нашим детям, и я хочу положить этому конец. Если вы 14-летний ребенок, и вы имеете доступ ко всем этим факторам, пока вы проходите через жизненные изменения и взросления, это может оказать действительно большое влияние", — сказал премьер-министра Энтони Албанезе.

Албанезе подчеркнул риски чрезмерного влияния социальных сетей на психическое и физическое здоровье детей, что особенно касается девушек, которые страдают от стандартов красоты и давления на внешность, а также мальчиков, которые могут сталкиваться с негативным контентом. Примечательно, что эта инициатива получила поддержку среди оппозиционных партий, что свидетельствует о широкой поддержке общества.

Digital Industry Group (представительная организация компаний Meta, TikTok, X, Alphabet) выразила обеспокоенность по поводу влияния таких изменений. Руководитель организации Сунита Бозе отметила, что ограничение может привести к переходу молодых пользователей к "темным", нерегулируемым платформам, которые могут быть более опасными. Вместо запрета доступа к социальным сетям, Бозе предлагает рассмотреть альтернативы, которые обеспечивали бы поддержку детей в безопасной онлайн-среде.

Австралия не первая страна, которая рассматривает ограничения использования социальных сетей детьми. Франция предложила запретить соцсети для пользователей моложе 15 лет, однако оставила исключения с согласия родителей. В США также действуют законы, требующие согласия родителей для доступа к персональным данным детей до 13 лет, что затрудняет использование соцсетей в этом возрасте.

Однако законодательство Австралии будет одним из самых жестких по поводу запретов соцсетей. Изменения планируется ввести в действие в следующем году, а законодательство будет рассмотрено в парламенте уже в этом году. Среди платформ, подпадающих под новые запреты будут: Facebook и Instagram от Meta, TikTok от ByteDance, X (ранее Twitter) Илона Маска, а также YouTube от Alphabet.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Австралия запретила продажу жевательных конфет.

Также "Комментарии" писали о Нидерландах, где запретили детям использовать мобильные телефоны, планшеты и смартчасы в школе.