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Рейтинг стран по уровню развития цифровых госуслуг: Украина среди лидеров

Украина за несколько лет поднялась со 102-го места в лидеры среди стран по уровню развития цифровых госуслуг.

сегодня, 10:15
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Автор:
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Slava Kot

Украина заняла пятое место в мире по уровню развития цифровых государственных услуг, согласно исследованию E-Government Development Index за 2024 год, опубликованному ООН. Этот международный рейтинг оценивает уровень электронного управления и вовлеченность граждан во взаимодействие с государством через электронные сервисы.

Рейтинг стран по уровню развития цифровых госуслуг: Украина среди лидеров

Украина среди лидеров по уровню развития цифровых госуслуг. Фото из открытых источников

За несколько лет Украина совершила большой скачок в сфере цифровизации. Со 102-го места в 2018 году Украина поднялась на пятую позицию в рейтинге Online Services Index, оценивающем качество и доступность онлайн-услуг. Кроме того, Украина оказалась на первом месте по показателю E-Participation, измеряющему готовность граждан приобщаться к государственным процессам через онлайн-платформы.

"Первыми приравняли электронные документы к бумажным и четвертым в Европе запустили цифровые водительские права. Регистрация ФЛП в Украине — самая быстрая во всем мире, всего 4 секунды", — отреагировал на место Украины в рейтинге министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам министра, сегодня опыт цифровизации Украины хотят перенять и другие страны мира. Неотъемлемой частью этого процесса стало приложение "Дия", которым пользуется около 21 миллиона человек. Благодаря ему украинцы могут получить доступ к 21 документу и более 30 различных услуг.

Рейтинг стран по уровню развития цифровых госуслуг:

  • — Южная Корея
  • — Дания
  • - Эстония
  • — Саудовская Аравия
  • — Украина
  • — Сингапур
  • — Великобритания
  • — Новая Зеландия
  • — Япония
  • — Казахстан

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине появилась новая услуга в "Дия" — женитьба онлайн.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по качеству жизни и какое место в нем заняла Украина.



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Источник: https://t.me/zedigital/4920
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