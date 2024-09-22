Рейтинг стран по уровню развития цифровых госуслуг: Украина среди лидеров

Украина заняла пятое место в мире по уровню развития цифровых государственных услуг, согласно исследованию E-Government Development Index за 2024 год, опубликованному ООН. Этот международный рейтинг оценивает уровень электронного управления и вовлеченность граждан во взаимодействие с государством через электронные сервисы.



Украина среди лидеров по уровню развития цифровых госуслуг. Фото из открытых источников

За несколько лет Украина совершила большой скачок в сфере цифровизации. Со 102-го места в 2018 году Украина поднялась на пятую позицию в рейтинге Online Services Index, оценивающем качество и доступность онлайн-услуг. Кроме того, Украина оказалась на первом месте по показателю E-Participation, измеряющему готовность граждан приобщаться к государственным процессам через онлайн-платформы.

"Первыми приравняли электронные документы к бумажным и четвертым в Европе запустили цифровые водительские права. Регистрация ФЛП в Украине — самая быстрая во всем мире, всего 4 секунды", — отреагировал на место Украины в рейтинге министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам министра, сегодня опыт цифровизации Украины хотят перенять и другие страны мира. Неотъемлемой частью этого процесса стало приложение "Дия", которым пользуется около 21 миллиона человек. Благодаря ему украинцы могут получить доступ к 21 документу и более 30 различных услуг.

Рейтинг стран по уровню развития цифровых госуслуг:



— Южная Корея

— Дания

- Эстония

— Саудовская Аравия

— Украина

— Сингапур

— Великобритания

— Новая Зеландия

— Япония

— Казахстан

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине появилась новая услуга в "Дия" — женитьба онлайн.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по качеству жизни и какое место в нем заняла Украина.

