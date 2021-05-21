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Реклама в каждом видео на Youtube: когда начнут действовать новые правила

YouTube теперь будет показывать рекламу во всех видео

сегодня, 11:04
Автор:

Денис Подставной

Американский видеохостинг YouTube с 1 июня вводит новые правила на своем сайте. Теперь компания планирует добавлять рекламные вставки в каждый ролик, который загружен на их платформу. При этом с создателями видео,  не являющимися партнерами компании, делится деньгами в YouTube не намерены. 

Реклама в каждом видео на Youtube: когда начнут действовать новые правила

YouTube вводит новые правила - фото: из открытых источников

Сейчас на видеохостинге рекламные вставки присутствуют только в роликах пользователей, которые участвуют в их партнерской программе. Каналы претендующие на неё должны соответствовать определенным критериям. Так, пользователю нужно, чтобы за последние 12 месяцев у него на канале набралось не менее 1 тысячи подписчиков и 4 тысяч часов просмотров. После этого откроется возможность подать заявку на участие в программе. В случае если YouTube одобрит её, в видеоролики будет вставляться реклама, а доход от неё разделиться между видеохостингом и их обладателем. 

Помимо этого, в соответствии с новыми правилами каналы-партёры из США, которые зарабатывают на видеохостинге должны будут предоставить налоговую отчетность, отправив её на портал AdSense до 31 мая. Если пользователь этого не сделает с него могут вычесть до 24 процентов от общей суммы прибыли в качестве налога. 

Для справки: YouTube занимает второй место в мире по количеству посетителей. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в польских СМИ активно обсуждают блокировку украинских оппозиционных телеканалов в YouTube, а также о том, что YouTube не ответил на вопрос Reuters о причинах блокировки каналов украинских оппозиционных СМИ





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Источник: https://sostav.ua/publication/s-1-iyunya-reklama-na-youtube-poyavitsya-vo-vsekh-rolikakh-88641.html
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