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Регуляторы подозревают популярную социальную сеть в преступлениях против детей

Instagram может столкнуться с большим штрафом из-за нарушения прав детей

сегодня, 10:45
Автор:

Павел Зинченко

Комиссар Ирландии по защите данных (DPC) ведет расследование против Instagram по поводу обработки личных данных детей на платформе. Об этом сообщает BBC.

Регуляторы подозревают популярную социальную сеть в преступлениях против детей

Instagram грозит крупный штраф

Владелец приложения социальной сети Facebook может столкнуться с большим штрафом, если Instagram нарушит законы о конфиденциальности. Расследования основаны на жалобах на то, что Instagram сделал контактную информацию в корпоративных аккаунтах общедоступной для всех, кто имеет доступ к приложению.

Европейские штаб-квартиры ряда американских технологических гигантов находятся в Ирландии, а DPC является ведущим регулятором Европейского Союза в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR), который вступил в силу в 2018 году. DPC отвечает за защиту права людей на конфиденциальность в Интернете и имеет право налагать крупные штрафы.

Регулирующий орган Ирландии изучает, есть ли у Facebook правовая основа для обработки персональных данных детей и применяет ли он адекватные меры защиты и ограничения в отношении детей в Instagram. Отдельно он также проверяет, соблюдает ли Facebook требования GDPR в отношении профиля и настроек учетной записи Instagram. Регулятор выясняет, адекватно ли Facebook защищает права и личные данные детей, как уязвимых лиц.

Как сообщало издание "Комментарии", в работе Instagram по всему миру произошел массовый сбой.


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