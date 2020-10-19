Регуляторы подозревают популярную социальную сеть в преступлениях против детей

Комиссар Ирландии по защите данных (DPC) ведет расследование против Instagram по поводу обработки личных данных детей на платформе. Об этом сообщает BBC.

Instagram грозит крупный штраф

Владелец приложения социальной сети Facebook может столкнуться с большим штрафом, если Instagram нарушит законы о конфиденциальности. Расследования основаны на жалобах на то, что Instagram сделал контактную информацию в корпоративных аккаунтах общедоступной для всех, кто имеет доступ к приложению.

Европейские штаб-квартиры ряда американских технологических гигантов находятся в Ирландии, а DPC является ведущим регулятором Европейского Союза в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR), который вступил в силу в 2018 году. DPC отвечает за защиту права людей на конфиденциальность в Интернете и имеет право налагать крупные штрафы.

Регулирующий орган Ирландии изучает, есть ли у Facebook правовая основа для обработки персональных данных детей и применяет ли он адекватные меры защиты и ограничения в отношении детей в Instagram. Отдельно он также проверяет, соблюдает ли Facebook требования GDPR в отношении профиля и настроек учетной записи Instagram. Регулятор выясняет, адекватно ли Facebook защищает права и личные данные детей, как уязвимых лиц.

Как сообщало издание "Комментарии", в работе Instagram по всему миру произошел массовый сбой.

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