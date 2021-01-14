Разоблачение DarkMarket: почему киберполиция в Украине не находит преступников в Сети

Немецкая полиция разоблачила крупнейший в мире преступный онлайн-маркет. Серверы DarkMarket располагались в Украине и Молдове. Почему наша кибер-полиция ничего не видит? Реально ли было отследить DarkMarket в Украине? Кто и почему продает-покупает на этих площадках? Кто их крышует? "Комментарии" искали ответы на эти вопросы вместе с экспертами.



DarkMarket. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

В "даркнете" возможно все

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак подчеркивает, что DarkNet – это самая темная цифровая сторона человечества. В "даркнете", отмечает эксперт, можно купить продать, обменять всё то, что невозможно получить законным и цивилизованным способом в обычном мире (фальшивые деньги, оружие, наркотики, персональные данные и даже жизнь другого человека).

"В разрезе Украины я не берусь сказать, что наши правоохранители причастны к крышеванию преступлений, совершаемых в темной сети. Для оборотней в погонах существует масса других и более легких способов заработать деньги", – говорит Иван Ступак.

По его словам, трудность выявления и раскрытия преступлений, совершаемых в этой сети, можно разложить на ряд составляющих:

- повышенная анонимность и криптографическая защита проводимых сделок (невероятно трудно идентифицировать конкретных участников противоправной деятельности для привлечения их к ответственности);

- для трансакций используются анонимные веб-кошельки и самые разнообразные криптовалюты, которые в дальнейшем в любой точке земного шара можно без проблем конвертировать в любую валюту мира (и всё это происходит без какого-либо банковского контроля или финансового мониторинга);

- в Украине, как и в других развивающихся странах, сложность выявления преступлений в DarkNet заключается в отсутствии в правоохранительных органах или спецслужбах специалистов экстра-класса, которые способны выявлять такие преступления.

"Невысокая зарплата, повышенная бюрократия и ненормированный рабочий график привлекают лишь настоящих фанатов своего дела. А этого на данный момент катастрофически мало, – говорит Иван Ступак. – К примеру, правоохранители других стран активно привлекают (в том числе и за приличное вознаграждение) к такой работе как бывших, так и действующих хакеров. Те знают где, что и, главное, как искать нужную информацию в темной сети. Распространена практика привлечения к сотрудничеству людей, уже отбывших наказания за преступления совершенные в "даркнете". Таким образом решаются две задачи: не допускается вероятность повторного совершения преступления (превенция); правоохранители получают в свое распоряжение человека, который досконально знает темную сторону интернета и конкретных людей, которые там промышляют".

Системный кризис

Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец уверен: то, что наши правоохранители не могут разоблачить подобные вещи, как DarkMarket и другие ответвления DarkNet, говорит о системном кризисе, прежде всего, кибер-полиции.

"После того, как Украина серьезно пострадала в 2016 году от атаки вредоносной программы Petya (также известна как Petya.A, Petya.D и так далее), казалось бы, можно сделать выводы. Тогда, напомню, пострадали многие банки, госучреждения. Но после этого мы снова и снова узнаем о новых атаках, новых случаях интернет-вымогательства, интернет-мошенничества. И видим неспособность кибер-полиции защищать как граждан Украины, так и объекты критической инфраструктуры", – отмечает Ростислав Кравец.

По словам юриста, нередко, даже если дело касается кибер-полиции (взлом вашей электронной почты, аккаунтов в соцсетях, проблемы с деньгами на карточке и т.д.), его потом передают в обычный департамент полиции. Где благополучно хоронят. Либо же им занимаются эксперты другого уровня, к примеру, из СБУ.

"Свои функции по части защиты граждан и государственных институций кибер-полиция, как мне кажется, выполняет весьма посредственно, – продолжает Ростислав Кравец. – И то, что часть серверов DarkMarket оказалась с украинской "пропиской", доказывает, что международный криминалитет знает об этой слабости наших правоохранителей. Знает и пользуется".

Ранее "Комментарии" писали, что киберполиция предупредила украинцев о новой схеме обмана.

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