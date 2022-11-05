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Путин знает слабое место НАТО, по которому можно нанести тяжелый удар

Президент России может уничтожить сеть Интернета в Европе и странах НАТО.

сегодня, 17:17
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Автор:

Slava Kot

Президент России может нанести хирургически точный удар, который серьезно навредит Европе. Удар по подводным кабелям, формирующим интернет, могут вывести из строя мобильные телефоны, интернет, электронный банкинг. Эксперт Эдвард Стрингер в статье на Financial Times сообщает, что таких критических мест 10 в Европе.

Путин знает слабое место НАТО, по которому можно нанести тяжелый удар

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В середине октября Шетландские острова остались без интернета из-за проблем с подводными кабелями, соединяющими острова с Соединенным Королевством. На островах перестали работать телефоны, компьютеры и интернет соединения, кроме того, магазины не принимали платеж картами.

Официально неизвестно, что послужило причиной повреждения кабелей интернета. Однако в водах у островов было зафиксировано научное российское судно "Борис Петров", находившееся вблизи разорванного кабеля с неизвестной миссией.

Эдвард Стрингер отмечает, что в настоящее время 95% интернет-трафика проходят через кабели, лежащие на дне океанов и морей. Через подводные кабели проходят операции на сумму свыше 10 трлн долларов ежедневно. В общей сложности существует 10 мест критических соединений кабелей, удар по любой из этих точек будет критическим для технологического мира современной Европы. Кроме того, страны НАТО передают свою информацию через подводные кабели, поэтому это может быть тяжелым ударом для альянса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США отправили самую большую подлодку к берегам Европы, таким образом намекая Путину о своем присутствии.

Также "Комментарии" писали о данных разведки США, которые узнали, что именно требует Иран взамен на оружие для Российской Федерации.



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Источник: https://www.ft.com/content/0ddc5b48-b255-401b-8e9f-8660f4eab37b
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