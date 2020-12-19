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Приложение для видеозвонков анонсировало новые правила общения на праздники

Праздничные обновления Zoom должны содействовать социальному дистанционированию граждан

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

На этой неделе официальные лица Zoom объявили о планах снять 40-минутный лимит на видеозвонки, совершаемые по бесплатному тарифному плану компании, чтобы пользователи могли виртуально общаться с друзьями и семьей во время праздников.

Приложение для видеозвонков анонсировало новые правила общения на праздники

ФОТО: FOX23

"В знак признательности нашим пользователям в необычное время мы снимаем 40-минутный лимит на бесплатные аккаунты Zoom для всех встреч по всему миру для нескольких предстоящих особых случаев", — заявили в среду представители компании.

Официальные лица заявили, что ограничение на звонки по плану Zoom Basic будет снято в последний день Хануки в пятницу. Оно также будет отменено на Рождество, Новый год и Кванзу.

Это объявление было сделано, когда представители здравоохранения предупредили американцев, чтобы предстоящие праздничные собрания были небольшими, чтобы остановить распространение нового коронавируса.  Ведущий национальный эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи заявил в среду The Washington Post, что люди должны оставаться дома "столько, сколько (они) могут" и сводить к минимуму свое общение с людьми за пределами своей семьи.

США продолжают лидировать в мире по количеству сообщений о коронавирусных инфекциях и наибольшему количеству смертей. По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро пятницы по всей стране было зарегистрировано более 17,2 миллиона случаев COVID-19, в результате которых умерло более 310000 человек.

Как сообщало издание "Комментарии", Zoom анонсировал новую платформу с онлайн-мероприятиямиПриложение для видеозвонков анонсировало систему, позволяющую людям платить за живые "онлайн-впечатления".


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Источник: https://www.fox23.com/news/trending/zoom-lifts-40-minute-limit-free-calls-holidays/63NOVVTBJRCTLCY7PI2F77LEAI/#continue_below
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