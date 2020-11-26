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Президент Кении удалился из соцсетей: постоянные оскорбления не давали уснуть

Президент Кении Ухуру Кеньятта удалил свою страницу в Twitter, теперь вся связь только через государственный аккаунт

сегодня, 18:43
Автор:

Павел Зинченко

Президент Кении Ухуру Кеньятта деактивировал свой личный аккаунт в Twitter. Глава государства заявил, что он предпочел бы больше времени уделить жене и поспать. Президент также рассказал, что постоянные оскорбления послужили причиной отказа от ведения аккаунта в социальных сетях.

Президент Кении удалился из соцсетей: постоянные оскорбления не давали уснуть

Президент Кении удалился из Twitter

Кеньятта сообщил, что он слишком нервничает от оскорблениий в Twitter и из-за этого очень плохо спит.

"Я бы предпочел пообщаться с женой, поспать и проснуться утром, чтобы поработать", — сказал глава государства.

У личного твиттер-аккаунта президента Кении было более трех миллионов подписчиков, но он был деактивирован, и теперь его администрация использует аккаунт State House, у которого около миллиона подписчиков. Команда связи ранее никак не комментировала ситуацию вокруг деактивации президентского аккаунта.

Согласно социальным исследованиям, кенийцы очень любят использовать Twitter, чтобы выражать свое мнение о ситуации в стране. Это часто приводит к конфликтам как между самими кенийцами, так и гражданами других стран.

Как сообщало издание "Комментарии", Twitter заблокировал страницу известного теоретика мирового заговора.


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Источник: https://www.arise.tv/kenyas-president-quits-twitter-gives-reasons/
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